Het Braziliaans elftal heeft donderdag mede door twee goals van Neymar een oefenzege op Zuid-Korea (1-5) geboekt. De vedette van Paris Saint-Germain heeft nu nog maar vier treffers nodig om Pelé te evenaren als topscorer aller tijden van de 'Seleção'.

De dertigjarige Neymar maakte in het Seoul World Cup Stadium de 1-2 en de 1-3. Beide goals kwamen voort uit een penalty.

De 118-voudig international tilde zijn doelpuntentotaal namens Brazilië naar 73. Alleen Pelé heeft vaker gescoord voor de vijfvoudig wereldkampioen. De inmiddels 81-jarige voetballegende was tussen 1957 en 1971 in 92 interlands goed voor 77 treffers.

Neymar, die in 2010 debuteerde als international, kan het record van Pelé mogelijke evenaren of verbeteren bij het WK van later dit jaar in Qatar. Brazilië neemt het in de groepsfase van het mondiale toernooi op tegen Servië, Zwitserland en Kameroen.

De ploeg van bondscoach Tite bleef donderdag in Seoel voor de twaalfde wedstrijd op rij zonder nederlaag. Everton-spits Richarlison opende in de zevende minuut de score in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zuid-Korea, terwijl invallers Philippe Coutinho en Gabriel Jesus de laatste twee treffers maakten.