Real Madrid heeft zich donderdag verzekerd van de komst van Antonio Rüdiger. De 29-jarige verdediger, die al een tijdje met de Spanjaarden onderhandelde omdat zijn contract bij Chelsea afliep, heeft voor vier jaar getekend.

Rüdiger, die komende maandag wordt gepresenteerd in Estadio Santiago Bernabéu, speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Chelsea. In de afgelopen maanden sijpelde al door dat de vijftigvoudig Duits international zijn contract in Londen niet ging verlengen en op weg was naar Real.

Met Chelsea, dat hem in 2017 voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma, pakte de onomstreden Rüdiger vijf prijzen. Na de in 2018 gewonnen FA Cup volgden de Europa League (in 2019), de Champions League, de Europese supercup (allebei in 2021) en het WK voor clubs (februari van dit jaar).

Afgelopen seizoen pakte Rüdiger in Engeland geen prijzen met Chelsea. 'The Blues' eindigden achter Manchester City en Liverpool als derde in de Premier League. In zowel de FA Cup als de League Cup was Liverpool te sterk in de finale.

Rüdiger is de eerste grote zomeraanwinst van Real Madrid, dat afscheid neemt van enkele dertigers. Marcelo, Gareth Bale en Isco verlaten de club die dit seizoen de Champions League won én kampioen van Spanje werd.