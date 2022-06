Stefanie van der Gragt moet na twee jaar vertrekken bij Ajax Vrouwen. Het aflopende contract van de aanvoerder en veelvoudig Oranje-international wordt niet verlengd.

Van der Gragt keerde in de zomer van 2020 terug bij Ajax, nadat ze er in het seizoen 2017/2018 al had gespeeld. In de tussenliggende twee jaar kwam de 29-jarige verdediger uit voor FC Barcelona.

Op Instagram laat Van der Gragt donderdag weten er niet blij mee te zijn dat haar tweede Ajax-periode ten einde komt. "Met pijn in mijn hart speel ik zondag mijn laatste wedstrijd voor Ajax", schrijft ze.

"Helaas niet het einde waar ik op hoopte, maar nog één keer alles geven in een finale. Ik wil de staf en speelsters bedanken voor de afgelopen twee seizoenen. Fans, jullie zijn fantastisch. Bedankt."

Stefanie van der Gragt behoort tot de Oranje-selectie voor het EK van volgende maand. Stefanie van der Gragt behoort tot de Oranje-selectie voor het EK van volgende maand. Foto: Pro Shots

Ajax strijdt zondag om prijs met FC Twente

Van der Gragt krijgt zondag de kans om haar tijd bij Ajax af te sluiten met een prijs, wanneer FC Twente de tegenstander is in de finale van de Eredivisie Cup. In de strijd om de landstitel werden de Amsterdammers eerder dit seizoen afgetroefd door de club uit Enschede.

Tijdens haar eerste Ajax-periode pakte Van der Gragt de landstitel en de KNVB-beker. Vorig seizoen kwamen daar een KNVB-beker en de Eredivisie Cup bij. De Eredivisie Cup werd twee seizoenen geleden opgezet om gaten in het competitieprogramma te vullen.

Het is nog niet bekend waar Van der Gragt haar carrière voortzet. Ze speelde eerder voor AZ, Telstar, Twente en Bayern München. Maandag werd ze opgenomen in de EK-selectie van de Oranjevrouwen.