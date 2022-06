Twee Schotse voetbalscheidsrechters hebben donderdag bekendgemaakt dat ze homoseksueel zijn. Het gaat om de 32-jarige Craig Napier en de één jaar jongere Lloyd Wilson, die hopen dat hun coming-out bijdraagt aan het doorbreken van een taboe.

Napier, die op het hoogste niveau van Schotland fluit, zegt te zijn geïnspireerd door voetballers Joshua Cavallo en Jake Daniels. De Australiër Cavallo kwam vorig jaar oktober uit de kast en Blackpool-speler Daniels was vorige maand de eerste Britse prof in 32 jaar die bekendmaakte homoseksueel te zijn.

"Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen en heb het altijd weggestopt. Het is moeilijk geweest om op dit punt te komen, al is het de laatste jaren makkelijker geworden", zegt Napier in een video die is gepubliceerd door de Schotse voetbalbond.

"Het is belangrijk dat mensen zoals ik deze stap zetten. Het moet eigenlijk geen nieuws zijn, maar momenteel is het dat wél. We moeten zorgen voor een cultuurverandering, zodat mensen zichzelf durven zijn en zich er goed bij voelen."

Napier floot afgelopen seizoen tien wedstrijden op het hoogste Schotse niveau. De talentvolle Wilson wacht nog op zijn debuut op dat niveau. "Het is een verschrikkelijke tijd geweest, zeg ik eerlijk. Ik leefde zeventien jaar lang met een leugen", aldus Wilson.

Homoseksualiteit is nog altijd taboe in voetbalwereld

Er rust nog altijd een taboe op homoseksualiteit in het profvoetbal. Er zijn amper voetballers op het hoogste of een-na-hoogste niveau die uit de kast durven komen. Justin Fashanu was in 1990 de eerste Britse profvoetballer die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. Hij bracht zichzelf acht jaar later om het leven.

Vorig jaar zomer vertelde een anonieme Eredivisie-speler in een podcast van de NOS dat hij niet uit de kast wil komen, omdat hij bang is dat het zijn carrière kan schaden. John de Bever, nu vooral bekend als zanger, maakte tijdens zijn professionele (zaal)voetbalcarrière wel bekend homoseksueel te zijn.

In het verleden maakten de Nederlandse scheidsrechters Ignace van Swieten en John Blankenstein er geen geheim van homoseksueel te zijn.