Het Nederlands elftal probeert vrijdagavond bij de start van de derde editie van de Nations League een punt te zetten achter een dramatische serie in duels met België.

De laatste keer dat Oranje afrekende met de 'Rode Duivels' was op 6 september 1997. In de WK-kwalificatie won Nederland destijds met 3-1.

Sindsdien bleef België in liefst acht wedstrijden zonder nederlaag tegen Oranje. Twee keer trokken onze zuiderburen aan het langste eind en zes ontmoetingen eindigden onbeslist, waaronder de laatste op 16 oktober 2018 in Brussel: 1-1.

In de 117-jarige historie van het Nederlands elftal kwam het drie keer voor dat Oranje minimaal acht interlands op rij niet zegevierde tegen een specifieke opponent. Het record staat op tien achtereenvolgende wedstrijden zonder zege: tegen West-Duitsland (1957-1986) en Portugal (1992-2013). Net als nu tegen België bleef Oranje ooit acht keer achtereen zonder winstpartij tegen Italië: 1979-2005.

Drie wedstrijden voor Oranje in deze interlandperiode

In de poule van Oranje zegevierde Polen woensdagavond al met 2-1 tegen Wales. Nederland speelt deze interlandperiode nog tegen Wales (8 juni, Cardiff), Polen (11 juni, Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni, Rotterdam).

De groepswinnaar neemt in de zomer van 2023 deel aan de eindronde, waarin wordt bepaald wie na Portugal (2019) en Frankrijk (2021) de derde winnaar van de Nations League wordt. De hekkensluiter van de groep degradeert naar divisie B.

De wedstrijd tussen België en Nederland begint vrijdag om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De scheidsrechter van dienst is de Spanjaard José María Sánchez.