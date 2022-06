ADO Den Haag heeft donderdag Dirk Kuijt gepresenteerd als coach. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool begint in de hofstad aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en hoopt met ADO zo snel mogelijk te promoveren naar de Eredivisie.

"Ik wil ADO binnen een jaar terugbrengen naar het hoogste niveau", zei Kuijt, die een eenjarig contract ondertekende, op een persconferentie. "ADO is een club die in de Eredivisie thuishoort. ADO moet niet in het rechterrijtje, maar linkerrijtje van de ranglijst staan. We willen de goede spelers van nu behouden en ons het liefst nog versterken."

De 41-jarige Kuijt is bij ADO de opvolger van interim-trainer Giovanni Franken, die zondag met Den Haag promotie naar de Eredivisie misliep. ADO verspeelde in de finale van de play-offs tegen Excelsior in eigen stadion een 3-0-voorsprong en verloor uiteindelijk na penalty's. Direct na afloop ontstonden zware rellen in en om het stadion.

Kuijt zat zondag balend voor de televisie toen hij zag dat ADO er niet in slaagde promotie af te dwingen. "Natuurlijk was ik ook teleurgesteld, aangezien ik toen al wist van de interesse van ADO", vervolgde hij.

"Maar dat hoort er ook bij. Wat me in ADO aanspreekt, is de ambitie van de club. Ik hoor regelmatig voorbijkomen dat ADO een sleeping giant is. Het spreekt me enorm aan om juist bij zo'n club te beginnen en me hier verder te ontwikkelen als coach."

Dirk Kuijt werd donderdag gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. Dirk Kuijt werd donderdag gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

'ADO heeft goed gereageerd op ongeregeldheden'

Kuijt ging bij zijn presentatie ook in op de rellen die kort na het duel met Excelsior binnen en buiten het stadion plaatsvonden. "Ik vind dat ADO goed op die problemen heeft gereageerd", zei Kuijt nadat hij zijn handtekening had gezet onder een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen.

"Je kan de club weinig aanrekenen, denk ik. ADO kan hier weinig aan doen. Ik ben het eens met bondscoach Louis van Gaal. Dit is een maatschappelijk probleem. Je moet het veel breder trekken. We moeten de problemen samen aanpakken en indien nodig keihard optreden."

Kuijt sloot in 2017 zijn voetbalcarrière af met een hattrick in de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo (3-1). De 104-voudig international van Oranje bleef daarna bij Feyenoord om onder leiding van de toenmalige directeur Martin van Geel ervaring op te doen in het management.

Kuijt werd een jaar later trainer van Feyenoord onder 19 en liep tijdens de trainerscursus als stagiair mee bij de Rotterdamse hoofdmacht. In eerste instantie wilde Kuijt graag hoofdtrainer bij Feyenoord worden, maar hij verliet de club begin vorig jaar toen bleek dat hij die kans voorlopig niet gaat krijgen. Kuijt was sindsdien regelmatig op tv te zien als voetbalanalist.