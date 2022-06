Erik ten Hag zal volgend seizoen ook niet met Juan Mata samenwerken bij Manchester United. De club heeft donderdag bevestigd dat het aflopende contract van de 34-jarige spelmaker niet wordt verlengd.

Mata, wiens transfervrije vertrek geen verrassing is, is niet de eerste ervaren speler die United verlaat. Woensdag werd bekend dat de 29-jarige Paul Pogba en Jesse Lingard weggaan en eerder nam Nemanja Matic (33) al afscheid.

Voor Mata komt er na 8,5 jaar een einde aan zijn United-periode. Hij kwam in januari 2014 over van Chelsea en speelde sindsdien 285 wedstrijden voor 'The Red Devils', waarin hij 51 doelpunten maakte en 47 assists gaf. Eerder speelde hij jaren voor Valencia.

In 2016 veroverde Mata met United het Community Shield en de FA Cup, waarna een jaar later de League Cup en de Europa League volgden. In de afgelopen seizoenen was de 41-voudig international van Spanje voornamelijk bankzitter.

Het vertrek van onder anderen Mata, Pogba en Matic biedt mogelijk ruimte voor de komst van Frenkie de Jong. De geruchten over een transfer van de FC Barcelona-middenvelder, die eerder bij Ajax met Ten Hag samenwerkte, nemen toe.

Ten Hag werd onlangs gepresenteerd bij United, waar hij aan een nieuwe ploeg moet gaan bouwen. Na de Europa League-winst van 2017 pakte de twintigvoudig landskampioen geen prijzen meer.