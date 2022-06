Lionel Messi geniet volop van het winnen van de Finalissima met Copa América-winnaar Argentinië. De aanvoerder was woensdag op Wembley met zijn land met 3-0 te sterk voor Europees kampioen Italië.

"Het was een mooie finale, met veel Argentijnen op de tribunes. Een prachtige belevenis", aldus de 34-jarige Messi, die met twee assists een flink aandeel in de overwinning had.

De aanvaller van Paris Saint-Germain werd na afloop door zijn feestende medespelers opgetild en een paar keer in de lucht gegooid. "Dit was een mooie test, want Italië heeft een geweldige ploeg", zei Messi, die uitkijkt naar het WK van eind dit jaar. "We zijn voor niemand bang en willen het tegen iedereen opnemen."

Messi won met FC Barcelona vrijwel alle prijzen die er te winnen zijn, maar met Argentinië bleef hij lang zonder hoofdprijs. Hij won in 2008 met het olympisch elftal wel goud op de Spelen van Peking, maar op de grote toernooien ging het steeds mis.

Na de verloren WK-finale van 2014 en drie keer een tweede plaats op de Copa América werd Messi vorig jaar met zijn land dan eindelijk kampioen van Zuid-Amerika.

Vreugde bij de Argentijnen na de uitreiking van de Finalissima-trofee. Vreugde bij de Argentijnen na de uitreiking van de Finalissima-trofee. Foto: AP

Di María: 'Alles veranderde na de Copa América-winst'

Volgens Ángel Di María, die tegen de Italianen het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, heeft het winnen van de Copa América bevrijdend gewerkt voor de Argentijnen.

"Daardoor is een last van onze schouders gevallen. Alles veranderde", aldus de aanvaller, die deze zomer na jaren vertrekt bij Paris Saint-Germain. "We spelen met plezier en alles komt er nu makkelijker uit bij ons."

Het was pas de derde keer dat de kampioenen uit Zuid-Amerika en Europa het tegen elkaar opnamen. In 1985 en 1993 werd er gestreden om de Artemio Franchi Cup, maar een echte traditie is het onderonsje nooit geworden.

Argentinië werkt toe naar het WK van eind dit jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zit op het eindtoernooi in een groep met Polen, Mexico en Saoedi-Arabië.