Pelé heeft de Russische president Vladimir Poetin er in een open brief toe opgeroepen de oorlog in Oekraïne te stoppen. De 81-jarige Braziliaanse voetballegende plaatste zijn oproep op Instagram.

"Ik hoop dat het geweld stopt en dat we samen een betere wereld kunnen maken", aldus de Braziliaan, die in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen werd met zijn land.

Pelé zette zijn open brief aan Poetin online op het moment dat de Oekraïense ploeg aan het duel met Schotland in de play-offs om een WK-ticket begon. De Oekraïners wonnen in Glasgow met 1-3 en strijden zondag met Wales om deelname aan het WK in Qatar.

"Oekraïne probeert, in ieder geval voor negentig minuten, de tragedie te vergeten die het land nog steeds overspoelt. Ik wil deze wedstrijd gebruiken als een kans om een oproep te doen: stop de invasie", schrijft Pelé in zijn brief.

"Er is niets wat dit aanhoudende geweld rechtvaardigt. Dit conflict is slecht, ongerechtvaardigd en brengt niets anders dan pijn, terreur en doodsangst. Er is geen reden om dit langer te laten duren."

'Had nooit verwacht dat we zo verdeeld zouden zijn'

Pelé ontmoette Poetin een aantal keer in de aanloop naar het WK van 2018 in Rusland. "Toen we elkaar in het verleden ontmoetten, naar elkaar lachten en elkaar lang de hand schudden, had ik nooit gedacht dat we op een dag zo verdeeld zouden zijn als vandaag", schrijft hij.

"De macht om dit conflict te stoppen, ligt in jouw handen. Dezelfde handen die ik schudde in Moskou tijdens onze laatste ontmoeting in 2017."

Pelé was de laatste maanden veel in het nieuws vanwege problemen met zijn gezondheid. De Braziliaan werd in april ontslagen uit een ziekenhuis in São Paulo, waar hij werd behandeld voor darmkanker.