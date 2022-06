De 1-3-overwinning op Schotland doet de Oekraïense bondscoach Oleksandr Petrakov en zijn spelers heel veel. Het was voor Oekraïne, dat nog één stap verwijderd is van het WK, de eerste interland sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland.

Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk zetten hun land tijdens het emotioneel beladen duel in Glasgow op een 0-2-voorsprong. Callum McGregor deed in de slotfase iets terug, waarna het laatste woord namens het overwegend sterkere Oekraïne aan Artem Dovbyk was.

"Ik heb al mijn emoties op het veld achtergelaten. Deze overwinning is niet voor mij, niet voor de spelers, maar voor ons hele land", zei de aangedane bondscoach Petrakov na de wedstrijd op Hampden Park.

"We speelden voor degenen in de loopgraven, voor degenen die voor hun laatste druppel bloed vechten. We hebben een kleine stap richting ons grote doel gezet. We gaan er tegen Wales weer alles aan doen. We zijn extreem trotse Oekraïners."

De spelers van Oekraïne kwamen met de vlag van hun land om hun schouders het veld op. De 45.000 Schotse fans zongen het Oekraïense volkslied, dat fonetisch was uitgeschreven, mee. "Ik wil Schotland bedanken voor de gastvrijheid", aldus Petrakov. "Toen ik door de straten van Glasgow wandelde, wensten de mensen me succes."

Zinchenko: 'Ook de finale gaan we winnen'

De overwinning op Schotse bodem heeft voor veel vertrouwen gezorgd bij de Oekraïners, die hun eerste interland sinds november vorig jaar speelden. Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko, die daags voor de wedstrijd erg emotioneel was op de persconferentie, weet zeker dat hij het WK gaat halen met zijn land.

"Iedereen kent de huidige situatie in Oekraïne en elke wedstrijd is voor ons een finale, maar we hebben als ploeg de droom om naar het WK te gaan", zei de 25-jarige speler van Manchester City, die met zijn land nu Wales treft.

"We hebben goed gespeeld. We scoorden drie keer en hadden eigenlijk nog vaker moeten scoren. We moeten nu de wedstrijd van ons leven spelen en dat gaan we dan ook doen."

Middenvelder Ruslan Malinovskyi zei: "Deze zege is voor alle Oekraïners, voor degenen die nu aan het front staan. We leven met ze mee. Maar wij zitten pas op 50 procent van ons doel. Alles draait nu om de volgende wedstrijd, zondag tegen Wales."

De Europese kwalificatiecampagne voor het WK was normaal gesproken al voorbij geweest, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne werden de beslissende play-offs uitgesteld tot juni. Wales-Oekraïne wordt zondag in Cardiff gespeeld. De winnaar gaat naar het WK.