Oekraïne heeft zich woensdag ten koste van Schotland geplaatst voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Een emotioneel beladen duel op Hampden Park eindigde in 1-3.

Oekraïne neemt het zondag in de finale op tegen Wales, dat eind maart in de andere halve finale afrekende met Oostenrijk. De winnaar plaatst zich voor het WK in Qatar en speelt daar in groep B tegen Engeland, Iran en de Verenigde Staten.

Normaal gesproken was de Europese kwalificatiecampagne voor het WK al voorbij geweest, maar vanwege de Russische inval in Oekraïne besloot de UEFA de beslissende play-offs uit te stellen van maart naar juni. De finale wordt op 5 juni in de Welshe hoofdstad Cardiff gespeeld.

De emoties bleken woensdag geen verlammende uitwerking te hebben op de spelers van Oekraïne. In het eerste uur waren de bezoekers heer en meester. Het resulteerde in doelpunten van Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk.

Schotland kwam tien minuten voor tijd terug via Callum McGregor, maar wist een nederlaag niet te voorkomen. Ver in blessuretijd maakte Artem Dovbyk er zelfs 1-3 van.

De spelers betraden het veld met Oekraïense vlaggen om de schouders. Foto: ANP

Spelers Oekraïne betreden met vlaggen het veld

Middenvelder Oleksandr Zinchenko vertelde dinsdag op de persconferentie huilend dat de spelers de bevolking "een gevoel van geluk" willen schenken met het behalen van een WK-ticket. Door het veld te betreden met Oekraïense vlaggen om de schouders lieten de spelers vlak voor de aftrap zien met hun hoofd vooral bij de situatie in eigen land te zijn.

Na het beginsignaal van scheidsrechter Danny Makkelie straalde Oekraïne meteen uit op een missie te zijn. Yarmolenko drukte het overwicht na een half uur uit in een fraaie openingsgoal. De aanvoerder scoorde met een lobje over doelman Craig Gordon heen.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Yaremchuk de voorsprong. De wedstrijd leek gelopen, totdat McGregor in de 79e minuut voor de aansluitingstreffer zorgde. De Schotten drongen aan, maar wisten niet meer gelijk te maken. Oekraïne gooide in blessuretijd via invaller Dovbyk de wedstrijd in het slot.

Oekraïne deed in 2006 voor het laatst mee aan het WK en strandde toen in de kwartfinales. Wales was er in 1958 voor het laatst bij op het hoogste mondiale podium.

