Argentinië heeft woensdagavond ten koste van Italië de Finalissima gewonnen. De winnaar van de Copa América was op Wembley met 3-0 te sterk voor de Europees kampioen in een duel dat deels in het teken stond van het afscheid van Giorgio Chiellini.

De Argentijnen waren de hele wedstrijd veel te sterk voor Italië, dat in de 28e minuut de eerste treffer incasseerde voor de circa 87.000 toeschouwers in Londen. Uitblinker Lionel Messi kreeg de bal in zijn voeten, ontdeed zich handig van Giovanni Di Lorenzo en stelde Lautaro Martínez in staat om van dichtbij binnen te tikken.

Op slag van rust sloeg Argentinië nog eens toe. Leonardo Bonucci liet zich simpel aftroeven door Martínez, waarna Chiellini een sprintduel met Ángel Di María kansloos verloor en de Argentijn met een schitterend stiftje de 0-2 aantekende. Paulo Dybala maakte het verlies van Italië diep in blessuretijd nog iets pijnlijker.

Voor de wedstrijd werd Chiellini nog uitgebreid in het zonnetje gezet. De 37-jarige verdediger speelde tegen Argentinië zijn 117e en laatste duel voor Italië, waarmee hij vorige zomer het EK won. Hij werd in de rust gewisseld.

Het is nog niet bekend of Chiellini zijn clubcarrière wel vervolgt. De verdediger besloot zijn aflopende contract bij Juventus niet te verlengen en is nu transfervrij.

Giorgio Chiellini speelde zijn laatste wedstrijd voor Italië. Foto: Getty Images

Senesi moet nog wachten op debuut voor Argentinië

Bij Argentinië deed Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd mee, terwijl zijn Ajax-ploeggenoot Lisandro Martínez negentig minuten op de bank bleef. Feyenoord-verdediger Marcos Senesi, die deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie van 'La Albiceleste' werd gehaald, ontbrak in de basiself én op de bank.

Het was de derde keer in de historie dat de kampioenen uit Zuid-Amerika en Europa het tegen elkaar opnamen. In 1985 en 1993 werd er gestreden om de Artemio Franchi Cup, maar een echte traditie is het onderonsje nooit geworden.

Italië vervolgt de interlandperiode zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini, die zich in de halve finale van de play-offs tegen Noord-Macedonië blameerde en een WK-ticket misliep, ontvangt ook Hongarije (7 juni) en gaat daarna op bezoek bij Duitsland (14 juni).

Argentinië bereidt zich in tegenstelling tot Italië wel langzaam voor op het WK van eind dit jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zit in een groep met Polen, Mexico en Saoedi-Arabië.