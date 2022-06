Liverpool moedigt fans die psychische schade hebben opgelopen rond de Champions League-finale tegen Real Madrid van zaterdag aan professionele hulp te zoeken. De club heeft financiële middelen toegezegd aan organisaties die deze hulp aanbieden.

"De taferelen in en rond het Stade de France, zowel voor als na de aftrap, zullen bij veel mensen om verkeerde redenen in het geheugen gegrift zijn", meldt Liverpool op de clubsite.

Voor de finale in Parijs ontstond zaterdag een complete chaos, mede door mensen die zonder kaartje of met valse tickets het stadion in probeerden te komen. Het leidde onder meer tot opstootjes tussen de Franse politie en Engelse supporters.

Daarbij werd traangas en pepperspray ingezet. Op beelden was te zien dat ook onschuldige fans werden aangepakt. Veel mensen met een geldig kaartje kwamen uiteindelijk het stadion niet binnen om de finale, die door het tumult ruim een half uur later begon, bij te kunnen wonen.

De Franse politie gebruikte traangas en pepperspray om fans op afstand te houden. De Franse politie gebruikte traangas en pepperspray om fans op afstand te houden. Foto: Getty Images

Liverpool wil gebeurtennissen in kaart brengen

Liverpool laat fans die moeite hebben de gebeurtenissen te verwerken weten dat er deskundige hulp beschikbaar is. De club heeft een lijst samengesteld met organisaties waar supporters terecht kunnen.

"We hebben aan deze organisaties financiële steun toegezegd en moedigen fans aan hulp te zoeken als ze die nodig denken te hebben", meldt Liverpool. Ook vraagt de club fans een formulier in te vullen om beter in kaart te krijgen wat er precies is gebeurd rond de door Real Madrid met 1-0 gewonnen finale.

Zowel de UEFA als de Franse regering heeft een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen. De Europese voetbalbond wil de uitkomsten van dat onderzoek afwachten voordat er schuldigen worden aangewezen.