Oranje onder 17 is er woensdag niet in geslaagd om voor de derde keer op rij het EK te winnen. De ploeg van bondscoach Mischa Visser verloor in het Israëlische Netanya met 1-2 van Frankrijk.

De overwinning van de Fransen was verdiend. Oranje stond in de beginfase van de wedstrijd onder flinke druk. In de eerste tien minuten bracht de paal twee keer redding. De Nederlandse beloften wisten zelf geen kansen te creëren.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Oranje kwam drie minuten na rust nog wel op voorsprong via een knappe goal van Jaden Slory. De zeventienjarige rechtsbuiten nam een fraaie pass van Silvano Vos beheerst aan en rondde met de punt van de schoen af.

Lang kon Oranje niet van die voorsprong genieten. Tien minuten later stond het alweer gelijk door een hard afstandsschot in de rechterhoek van Saël Kumbedi. Diezelfde Kumbedi, verdediger van tweededivisionist Le Havre, schoot twee minuten later uit de rebound binnen.

In de 84e minuut leek Oranje alsnog een verlenging af te dwingen dankzij een knappe kopgoal van Dean Huijsen. De verdediger van Juventus stond echter net buitenspel en zag zijn doelpunt afgekeurd worden.

Daarmee kwam er voor het Nederlands elftal een teleurstellend einde aan het toernooi, dat de laatste twee keer (in 2018 en 2019) door Oranje werd gewonnen. De laatste twee edities van het EK gingen niet door wegens de coronapandemie.