Polen heeft woensdagavond de eerste wedstrijd van de nieuwe Nations League-editie gewonnen. De ploeg van bondscoach Czeslaw Michniewicz was in de poule van het Nederlands elftal met 2-1 te sterk voor Wales.

Jonny Williams zette Wales in de 52e minuut nog op voorsprong in Warschau. De middenvelder van Swindon Town uit de League Two verschalkte doelman Kamil Grabara met een fraai afstandsschot in de verre hoek. Polen drong wel flink aan en draaide het in de laatste twintig minuten nog helemaal om.

Marcin Kaminski krulde in de 72e minuut van dichtbij de gelijkmaker binnen en vijf minuten voor tijd was met Karol Swiderski een andere invaller verantwoordelijk voor de winnende treffer namens Polen. De aanvaller kreeg de bal met het nodige fortuin voor zijn voeten en werkte van dichtbij binnen.

Wales begon niet in de sterkste opstelling aan het Nations League-duel, want de ploeg van Page wacht zondag de finale van de play-offs om een WK-ticket. Tegenstander wordt Oekraïne of Schotland, die later op woensdag nog tegen elkaar spelen. Bij Polen deed de veelbesproken Robert Lewandowski, die een vertrek wil forceren bij Bayern München, de hele wedstrijd mee.

Wales wacht over precies een week in Cardiff een krachtmeting met het Nederlands elftal in groep 4. Drie dagen later komt België op bezoek. Polen speelt op woensdag 8 juni eerst in Brussel tegen de 'Rode Duivels'. Drie dagen later wacht in De Kuip een duel met Oranje, dat het vrijdag opneemt tegen België.

In tegenstelling tot Wales is Polen al zeker van deelname aan het WK van eind dit jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Michniewicz zit in een groep met Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico.