Danny Buijs wordt de nieuwe trainer van KV Mechelen. De Nederlandse coach, die de afgelopen vier seizoenen aan het roer stond bij FC Groningen, is woensdag gepresenteerd bij de Belgische club.

"Na acht jaar Nederland wilde ik heel graag een buitenlands avontuur aangaan, maar tegelijkertijd wilde ik in de buurt van mijn drie kinderen blijven", aldus Buijs op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb met een aantal clubs contact gehad, maar had meteen een goed gevoel hier."

De 39-jarige Buijs kreeg eind vorig jaar te horen dat hij moest vertrekken bij Groningen, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Hij maakte het seizoen wel af en eindigde op de twaalfde plek in de Eredivisie.

Buijs werd in de zomer van 2018 aangesteld bij FC Groningen en kwam over van amateurclub Kozakken Boys. De oud-middenvelder had op dat moment geen ervaring als coach in het profvoetbal. Op afgelopen seizoen na eindigde hij altijd in het linkerrijtje met de Groningers.

Mechelen heeft verleden met Nederlandse trainers

Bij Mechelen wordt Buijs de opvolger van Wouter Vrancken, die met zijn ploeg op de zevende plek in de Jupiler Pro League was geëindigd. In de play-offs greep Mechelen vervolgens naast Europees voetbal.

Sportief directeur Tom Caluwé is blij met de komst van Buijs. "Danny heeft het profiel waarnaar we op zoek waren", vertelt de oud-speler van onder meer Willem II en FC Utrecht.

"Hij is jong, ambitieus en heeft ervaring. Hij toonde bij FC Groningen dat hij op lange termijn kan werken. Ons eerste gesprek zat meteen goed. Zijn persoonlijkheid en beleving zullen bij KV Mechelen passen."

KV Mechelen heeft een verleden met Nederlandse trainers. In de jaren tachtig was Aad de Mos er werkzaam en later onder anderen Barry Hulshoff en André Wetzel. De Mos won met de club in 1988 de Europacup II.