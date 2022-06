Valentino Vermeulen van FC Eindhoven maakt deze zomer een opvallende overstap naar Borussia Dortmund. De twintigjarige verdediger tekent bij de Duitse topclub een contract voor drie seizoenen.

Vermeulen zal aansluiten bij de Onder 23-formatie. "Hij zal een echte versterking voor ons zijn na zijn goede seizoen in Eindhoven. We houden hem al langere tijd in de gaten", zegt Ingo Preuss, sportief directeur van de beloften van Dortmund.

De rechtsback is afkomstig uit de jeugdopleiding van Eindhoven. In 2019 maakte hij op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal speelde hij 74 wedstrijden voor de Brabanders.

Afgelopen seizoen had Vermeulen met acht doelpunten en vier assists een groot aandeel in het sterke seizoen van FC Eindhoven, dat als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. In de halve finales van de play-offs was ADO Den Haag over twee duels te sterk.

Technisch manager Marc Scheepers gunt Vermeulen de droomtransfer. "Uiteraard hebben we ons best gedaan om Valentino in Eindhoven te houden, maar na zo'n exceptioneel goed seizoen weet je dat er interesse van andere clubs komt."

"Dat een club als Borussia Dortmund nu de volgende stap is voor Valentino maakt de club ook ontzettend trots. Deze transfer is dikverdiend en is ook meteen een groot compliment naar onze jeugdopleiding."