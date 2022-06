Voor Oranje begint de derde editie van de Nations League vrijdag in en tegen België. Hoe werkt de landencompetitie precies en wat is er veranderd ten opzichte van de vorige edities?

In de Nations League zijn de bij de UEFA aangesloten bonden verdeeld over vier divisies. In divisie A zitten de gerenommeerde landen en divisie D is het domein van de in voetbalopzicht kleinste Europese landen. Elke divisie telt op haar beurt een aantal groepen: divisie A, B en C kennen vier groepen, divisie D slechts twee.

De landen werken een hele competitie af, oftewel een thuis- en een uitwedstrijd tegen de groepsgenoten. De groepswinnaars van de hoogste categorie strijden in de zomer van 2023 om de eindzege. Dan wordt bepaald wie in de voetsporen treedt van de eerdere winnaars Portugal (2019) en Frankrijk (2021).

De landen die in de andere divisies bovenaan hun groep eindigen, promoveren naar een hogere divisie. De hekkensluiters van de groepen in de divisies A en B degraderen. De vier teams die in de groepen in divisie C als laatste eindigen, krijgen nog een herkansing: zij strijden onderling om twee plekken in divisie C bij de volgende editie. De verliezers moeten zich melden in divisie D.

Bij de loting voor de Nations League werd Oranje gekoppeld aan België, Wales en Polen. Bij de loting voor de Nations League werd Oranje gekoppeld aan België, Wales en Polen. Foto: Getty Images

Het programma van Oranje

Nederland zit samen met België, Polen en Wales in groep A4. Tijdens deze interlandperiode neemt de ploeg van Louis van Gaal het op tegen achtereenvolgens België (3 juni, in Brussel), Wales (8 juni, in Cardiff), Polen (11 juni, in Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni, in Rotterdam).

De groepsfase van de Nations League eindigt in september, wanneer Nederland een uitwedstrijd speelt tegen Polen (22 september, in Warschau) en op 25 september als gastheer fungeert van België in Amsterdam.

Nederland heeft warme herinneringen aan de Nations League. Tijdens de eerste aflevering van het toernooi eindigde Oranje bovenaan in een groep met Frankrijk en Duitsland en werd in de halve finales afgerekend met Engeland. In de eindstrijd bleek Portugal nipt te sterk. Met de succesreeks zette Oranje een punt achter magere jaren, met het mislopen van het EK 2016 en het WK 2018 als dieptepunten. Tijdens de tweede uitgave moest Nederland in de groepsfase voorrang verlenen aan Italië.

Het Nederlands elftal speelt in juni vier wedstrijden in de Nations League. Het Nederlands elftal speelt in juni vier wedstrijden in de Nations League. Foto: ANP

Nations League kan vangnet zijn in EK-kwalificatie

Net als tijdens de eerste editie van de Nations League is het toernooi van belang bij het verdelen van tickets voor het EK. Liefst 20 van de 24 tickets zijn in 2023 via de reguliere kwalificatie te verdienen. Duitsland is als gastheer automatisch geplaatst. De overige startbewijzen worden verdeeld in play-offs, waaraan twaalf landen deelnemen. Dit zijn op papier de groepswinnaars in divisie A, B en C, maar in de praktijk zullen de meeste van deze landen zich via de reguliere kwalificatie voegen bij het deelnemersveld.

De vacante plekken worden dan ingenomen door de landen die als tweede eindigden in hun groep. Met 24 deelnemers moet Oranje wel mager presteren om het EK mis te lopen, maar de mislukte kwalificatie voor EURO 2016 bewees dat een vangnet zoals de Nations League een uitkomst kan zijn.

De vorige keer dat de EK-kwalificatie deels was gekoppeld aan de Nations League stond bij voorbaat vast dat een land uit divisie D, de laagste categorie, aan het EK zou deelnemen. Dat werd Noord-Macedonië, op de eindronde een van de tegenstanders van het Nederlands elftal.

Door allerlei wijzigingen bestaat divisie D nu nog maar uit zeven landen, wat voor de UEFA een reden was om voor deze categorie geen aparte play-offroute te organiseren.

Divisie A Groep 1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië, Oostenrijk

Groep 2: Spanje, Portugal, Zwitserland, Tsjechië

Groep 3: Italië, Duitsland, Engeland, Hongarije

Groep 4: België, Nederland, Polen, Wales

Divisie B Groep 1: Oekraïne, Schotland, Ierland, Armenië

Groep 2: IJsland, Israël, Albanië, Rusland*

Groep 3: Bosnië en Herzegovina, Finland, Roemenië, Montenegro

Groep 4: Zweden, Noorwegen, Servië, Slovenië

Divisie C Groep 1: Turkije, Luxemburg, Litouwen, Faeröer

Groep 2: Noord-Ierland, Griekenland, Kosovo, Cyprus

Groep 3: Slowakije, Belarus, Azerbeidzjan, Kazachstan

Groep 4: Bulgarije, Noord-Macedonië, Georgië, Gibraltar

Divisie D Groep 1: Liechtenstein, Moldavië, Andorra, Letland

Groep 2: Malta, Estland, San Marino

* Geschorst vanwege de Russische invasie van Oekraïne.