Cyriel Dessers keert niet terug bij Feyenoord. Ook een laatste poging van de Rotterdammers om de spits, die een belangrijk aandeel had in de finaleplaats van de club in de Conference League, definitief over te nemen van KRC Genk is mislukt, heeft Feyenoord woensdag bekendgemaakt.

Feyenoord huurde de 27-jarige Dessers dit seizoen van de Belgische club. De Rotterdammers hadden in de huurovereenkomst een optie tot koop bedongen. Daardoor konden ze de Belgische Nigeriaan tot en met 1 juni voor 4 miljoen euro overnemen.

Volgens VI en Rijnmond wilde Feyenoord dat bedrag wel betalen, maar kon de club geen akkoord sluiten met Dessers. De salariseisen van de spits zouden het breekpunt zijn geweest in de gesprekken met technisch directeur Frank Arnesen.

Arnesen gaat daar in een verklaring niet op in. "Cyriel heeft precies gedaan waarvoor we hem gehaald hebben: goals scoren en het verschil maken", zegt hij op de clubsite. "Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het Europees succes dat de club dit jaar geboekt heeft. En ook niet onbelangrijk: hij heeft de harten van het publiek in De Kuip gestolen. We wensen hem daarom alle succes bij het vervolg van zijn voetballoopbaan."

Dessers bedankt de supporters van Feyenoord voor een "fantastische tijd". "Vorig jaar heb ik vlak voor het sluiten van de markt voor deze club gekozen en die beslissing is een van de beste uit mijn carrière geweest. Het hele seizoen was één groot avontuur, waarbij het succes in Europa en de prachtige interactie met het publiek er fier bovenuit steken. Ik koester rugnummer 33 en Feyenoord voor de rest van mijn leven."

Cyriel Dessers was in het afgelopen seizoen publiekslieveling bij Feyenoord. Cyriel Dessers was in het afgelopen seizoen publiekslieveling bij Feyenoord. Foto: ANP

Dessers drijvende kracht achter Europees succes

De mislukte onderhandelingen met Dessers zijn een tegenvaller voor Feyenoord. De spits was met tien doelpunten de drijvende kracht achter het succes in de Conference League, waarin de club de finale haalde. Vorig week was het AS Roma van trainer José Mourinho in de eindstrijd in Tirana met 1-0 te sterk.

Door zijn heldenrol in Europa groeide Dessers uit tot een publiekslieveling in Rotterdam. Supporters startten zelfs een inzamelingsactie om de spits, die ook negen keer trefzeker was in de Eredivisie, langer voor de club te behouden. Ook een havenondernemer wilde financieel bijspringen, zodat Dessers kon worden overgenomen van KRC Genk.

Het is nog niet duidelijk waar Dessers zijn carrière voortzet. In principe keert de oud-speler van NAC Breda, Heracles Almelo en FC Utrecht terug bij Genk, dat dit seizoen op een teleurstellende achtste plaats eindigde. Dessers heeft nog een contract tot 2024 in België.