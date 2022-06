Erik ten Hag zal volgend seizoen niet samenwerken met Paul Pogba bij Manchester United. Het aflopende contract van de middenvelder wordt niet verlengd, wat inhoudt dat hij transfervrij vertrekt.

In de afgelopen weken deden geruchten over een vertrek van Pogba bij United al de ronde in buitenlandse media. Naar verluidt staat de 29-jarige Fransman voor een terugkeer bij Juventus, de club waarvoor hij tussen 2012 en 2016 al speelde.

Pogba verruilde Juventus zes jaar geleden voor United, de club waarbij hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij in 2011 zijn profdebuut maakte. Hij heeft in totaal 233 wedstrijden, 39 goals en 51 assists voor 'The Red Devils' achter zijn naam staan.

Afgelopen seizoen miste Pogba ongeveer de helft van de wedstrijden van zijn club door blessures aan zijn hamstring en kuit. De 91-voudig international van Frankrijk deed in 27 wedstrijden mee, waarin hij goed was voor één doelpunt en negen assists.

Pogba pakte twee prijzen met United. In het seizoen 2016/2017 werd in de Europa League-finale van Ajax gewonnen, nadat eerder dat seizoen in eigen land al de League Cup was veroverd.

Hoe ziet de selectie van Erik ten Hag er komend seizoen uit bij Manchester United? Foto: Getty Images

Geruchten over komst Frenkie de Jong nemen toe

Pogba is de tweede speler van naam die United komende zomer verlaat. Eerder werd duidelijk dat middenvelder Nemanja Matic na vijf jaar eveneens transfervrij vertrekt op Old Trafford. Waarschijnlijk geldt dat ook voor spits Edinson Cavani, al is zijn vertrek nog niet bevestigd.

Het vertrek van Pogba en Matic maakt mogelijk de weg vrij voor de komst van Frenkie de Jong bij United. De geruchten over een hereniging tussen de FC Barcelona-middenvelder en Ten Hag nemen toe. Ze werkten eerder samen bij Ajax.

Ten Hag moet United na jaren zonder prijzen weer naar succes leiden. De twintigvoudig landskampioen eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Premier League, wat een ticket voor de Europa League opleverde.