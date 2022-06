West Ham United-speler Kurt Zouma is woensdag veroordeeld voor het mishandelen van een kat. De Fransman moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en mag vijf jaar lang geen katten bezitten.

De broer van Zouma plaatste in februari een filmpje op Snapchat waarin te zien is dat de speler van West Ham United in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind.

De Britse dierenbescherming had Kurt Zouma en Yoan Zouma aangeklaagd voor dierenmishandeling. Volgens de aanklager was in de video te horen dat Kurt Zouma de kat wilde vermoorden. Vorige week werden Kurt Zouma en Yoan Zouma al schuldig bevonden. Zij boden vervolgens hun excuses aan. Yoan Zouma krijgt een taakstraf van 140 uur.

"Jullie hebben allebei deelgenomen aan deze schandelijke en laakbare daad met deze huiskat", zei een districtsrechter. "De kat keek naar je om in zijn behoeften te voorzien. Op die datum in februari voorzag u hem niet in zijn behoeften."

West Ham United had Kurt Zouma al bestraft met een boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro). Ook raakte hij zijn sponsor adidas kwijt. De centrale verdediger sprak destijds van een eenmalig incident en meldde dat zijn twee katten geliefd zijn bij de hele familie. De twee katten zijn wel uit huis geplaatst door de Britse dierenbescherming.