Heracles Almelo moet alsnog op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. De club had al een akkoord met de Spanjaard Carlos Vicens, maar die ziet wegens de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie toch af van de klus.

"We hebben uitvoerig met Carlos gesproken over de ontstane situatie na de degradatie van de club. Van beide kanten voelden we twijfels en twijfels kunnen we niet gebruiken", zegt Nico-Jan Hoogma, de nieuwe technisch directeur van Heracles.

"Daarnaast kreeg Carlos de mogelijkheid om weer terug te keren naar Manchester City en dat willen wij hem niet ontnemen. De komende tijd gaan we op zoek om hier de juiste invulling aan te geven."

De 39-jarige Vicens werkt sinds 2017 bij City, waar hij een van de assistenten van manager Josep Guardiola is. De coach, die eerder in Spanje werkte, zette bijna een maand geleden nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 bij Heracles.

Op dat moment leek degradatie niet aan de orde voor de Almeloërs, maar in de laatste Eredivisie-speelrondes ging het echter mis voor de ploeg van coach Frank Wormuth. Heracles werd zestiende en verloor vervolgens kansloos van Excelsior in de play-offs.

Wormuth maakte het tweeluik met Excelsior niet meer mee. De Duitser, die komend seizoen trainer van FC Groningen is, werd na de laatste speelronde van de Eredivisie ontslagen.