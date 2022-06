Gareth Bale heeft woensdag afscheid genomen van Real Madrid. De Welshman gaat na negen jaar zijn aflopende contract niet verlengen bij de club die hem voor 100 miljoen euro kocht.

"Ik schrijf dit bericht om al mijn ploeggenoten uit het heden en het verleden, de trainers en de stafleden en de fans te bedanken", meldt Bale in een open brief. "Ik arriveerde hier negen jaar geleden als een jonge man die zijn droom wilde laten uitkomen door voor Real Madrid te spelen."

"Ik kan nu terugkijken en met eerlijkheid zeggen dat die droom werkelijkheid is geworden. En veel meer dan dat. Om onderdeel te zijn geweest van de geschiedenis van de club en bereikt te hebben wat ik heb bereikt als speler van Real Madrid, is een ongelooflijke ervaring geweest. Ik zal het nooit vergeten."

De 32-jarige Bale werd in 2013 als duurste voetballer aller tijden groots gepresenteerd bij Real Madrid, maar de van Tottenham Hotspur overgenomen aanvaller kon de de laatste jaren niet meer imponeren in de Spaanse hoofdstad. In negen jaar tijd kwam de buitenspeler tot 258 wedstrijden, waarin hij 106 keer trefzeker was. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Tottenham Hotspur.

Gareth Bale beleefde in 2018 zijn hoogtepunt bij Real met een rake omhaal in de Champions League-finale tegen Liverpool. Gareth Bale beleefde in 2018 zijn hoogtepunt bij Real met een rake omhaal in de Champions League-finale tegen Liverpool. Foto: Getty Images

Omhaal in CL-finale hoogtepunt van Bale

Zijn hoogtepunt beleefde Bale in de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Eén daarvan maakte hij met een weergaloze omhaal, die hij na afloop zijn mooiste goal in zijn carrière noemde.

De laatste jaren raakte Bale mede door veel blessureleed steeds meer uit beeld bij Real Madrid. Dit seizoen kwam hij tot slechts zeven wedstrijden voor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, die de Spaanse landstitel en de Champions League won.

Het is nog niet duidelijk waar Bale zijn carrière gaat voortzetten. De Welshman wordt door Britse media in verband gebracht met een terugkeer bij Tottenham Hotspur, waarbij hij van 2007 tot 2013 furore maakte.