AC Milan krijgt een nieuwe Amerikaanse eigenaar. De kampioen van Italië valt voor een bedrag van 1,2 miljard euro in handen van investeringsmaatschappij RedBird Capital Partners.

Milan was sinds 2018 in handen van het eveneens Amerikaanse Elliott Management, een jaar nadat eigenaar Silvio Berlusconi zijn aandelen na jaren verkocht had aan een Chinese investeerder. Elliott blijft wel aandeelhouder. De overname moet in september afgerond zijn.

"RedBirds prioriteit is om de terugkeer van Milan aan de wereldtop met de huidige organisatie verder gestalte te geven. Een combinatie van vele factoren zal ervoor zorgen dat het volgende hoofdstuk in Milans geschiedenis de club naar grotere hoogtes zal stuwen", meldt Milan woensdag in een verklaring.

Milan meldde zich in de afgelopen seizoenen na enkele zeer magere jaren weer aan de top in de Serie A. De ploeg van coach Stefano Pioli werd vorig seizoen tweede en verzekerde zich vorige maand van de eerste landstitel in elf jaar.

De opmars van de negentienvoudig landskampioen moet nu ook tot Europees succes gaan leiden. Afgelopen seizoen strandden 'I Rossoneri' in de groepsfase van de Champions League.

Milan is zeker niet de enige Italiaanse club die in Amerikaanse handen is. Ook Serie A-clubs AS Roma, Atalanta, Fiorentina en Spezia hebben een eigenaar uit de VS.