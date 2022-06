Schotland hoopt zich woensdagavond ten koste van Oekraïne de plaatsen voor de finale van de play-offs voor het WK in Qatar. Bondscoach Steve Clarke wil dat zijn ploeg zich zo veel mogelijk afsluit voor de emoties rond de wedstrijd tegen het land dat in oorlog is met Rusland.

De wedstrijd op Hampden Park in Glasgow had al gespeeld moeten zijn, maar de UEFA besloot het duel vanwege de Russische inval in Oekraïne te verplaatsen naar juni. De winnaar van het duel strijdt zondag met Wales om een WK-ticket.

Het wordt voor de Oekraïners de eerste interland sinds het uitbreken van de oorlog. Hun laatste wedstrijd dateert van 16 november vorig jaar, toen een oefeninterland met Bosnië en Herzegovina met 0-2 werd gewonnen.

"De wedstrijd gaat ondanks de verschrikkelijke omstandigheden door, maar wij concentreren ons puur op het voetbal. Ik leef met ze mee en wens ze het beste, behalve tijdens de wedstrijd", zei Clarke dinsdagavond op zijn persconferentie.

"Oekraïne heeft de keuze gemaakt om het land te verlaten en op trainingskamp te gaan, omdat ze hun land een boost willen geven met plaatsing voor het WK. Je weet nooit hoe je met zo'n situatie omgaat, totdat je er zelf in zit."

'We willen geen eendagsvlieg zijn'

Schotland deed vorig jaar mee aan het EK, wat betekende dat het land voor het eerst in 23 jaar weer present was op een eindtoernooi. Clarke is vastberaden om dat succes een vervolg te geven.

"We willen geen eendagsvlieg zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken, of we nu meedoen aan het WK van dit jaar, het EK van 2024 in Duitsland of het WK van 2026 in de Verenigde Staten", aldus de bondscoach.

"We gaan vol voor Qatar. Vooraf zal er veel emotie rond de Oekraïense ploeg zijn, maar ik weet zeker dat de Schotse fans vol achter onze ploeg staan en de longen uit hun lijf schreeuwen. Dat is heel belangrijk voor ons."

Schotland-Oekraïne begint woensdag om 20.45 uur.