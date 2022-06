Noa Lang gaat deze zomer vertrekken bij Club Brugge. De Oranje-international wil hogerop, zo zegt hij woensdag tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

"In mijn hoofd wel", antwoordt Lang op de vraag of hij deze zomer vertrekt. "Je weet natuurlijk nooit wat er zal gebeuren, maar het staat echt niet op de planning om nog een jaar langer bij Club te blijven. Ik had vorig jaar al kunnen vertrekken, maar ik ben dankbaar dat ik nog een seizoen ben gebleven. Ik heb echt veel geleerd dit jaar en ben nu meer klaar voor de volgende stap."

De 22-jarige Lang had dit seizoen met zeven goals en twaalf assists een belangrijk aandeel in het landskampioenschap van Club Brugge. In de jaargang daarvoor scoorde de aanvaller, die voor 6 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, maar liefst veertien keer.

"Ik heb het Belgisch voetbal heet gemaakt", vindt Lang. "Zo denk ik oprecht. Kinderen van zes, zeven jaar hier kennen Club Brugge nu. In Nederland kijkt men ineens naar jullie competitie. Dat was voor ik bij Club speelde niet zo."

"Geloof mij nou maar: België gaat me missen als ik weg ben. Ik heb jullie voetbal kleur gegeven. Volgend seizoen gaan jullie bidden dat er een Noa Lang rondloopt in België, die dan ook nog eens zo goed kan voetballen."

'Ik ben ervan overtuigd dat ik de wereldtop haal'

Lang weet nog niet bij welke club hij volgend seizoen speelt. Volgens Italiaanse media heeft hij al een persoonlijk akkoord gesloten met AC Milan, dat voor het eerst in elf jaar kampioen van Italië is geworden. Ook West Ham United zou interesse hebben in de aanvaller, die door bondscoach Louis van Gaal is opgeroepen voor de vier Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal.

"Ik wil naar een hele mooie, grote club. Een die het liefst in de Champions League speelt. Een club die de top aantikt. Kijk, ik ben 22. Heb alle tijd. Ik hoef niet van Club naar Real Madrid te gaan, die stap is ontiegelijk groot."

"Bovendien kom je daar dan als een jongen van Club. Ik wil eerst elders goed presteren, om dan als een grote jongen bij de absolute wereldtop te tekenen. Dat ik daar sowieso zal geraken, daar ben ik van overtuigd."

Lang is niet de enige Nederlander die vertrekt bij Club Brugge. Trainer Alfred Schreuder laat de regerend landskampioen van België ook achter zich. Hij gaat volgend seizoen aan de slag bij Ajax, waar hij Erik ten Hag opvolgt.