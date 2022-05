Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met aanvaller Charles-Andreas Brym. De 23-jarige Canadese international wordt overgenomen van FC Eindhoven. RKC Waalwijk haalt met Julian Lelieveld de tweede aanwinst voor volgend seizoen.

Brym beleefde een goed seizoen bij FC Eindhoven, waarmee hij als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. In 26 wedstrijden scoorde de in Frankrijk geboren aanvaller acht keer.

"Hij stond al langer op onze radar en we hebben hem goed gevolgd afgelopen seizoen, waarvan heel intensief in de laatste periode", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Wij geloven dat hij de stap naar de Eredivisie kan zetten."

Brym speelde tot dusver zes interlands voor Canada. Hij is geselecteerd voor de komende interlands tegen Iran, Curaçao en Honduras en hoopt later dit jaar ook mee te mogen naar het WK. Het land plaatste zich voor het eerst sinds 1986 voor het mondiale eindtoernooi.

RKC contracteert transfervrije Lelieveld

RKC Waalwijk versterkte de selectie voor volgend seizoen met Lelieveld. De 24-jarige verdediger komt transfervrij over van De Graafschap en ondertekende een contract voor drie jaar bij de Eredivisie-club.

RKC trok eerder al middenvelder Kevin Felida (FC Den Bosch) aan. Lelieveld komt uit de jeugd van Vitesse en speelde voor die club al 21 wedstrijden in de Eredivisie. Hij kwam ook een jaar op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles. De verdediger verhuisde in 2020 naar De Graafschap.

"Julian past ideaal in het RKC-profiel zoals wij dat voor ons zien", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Met zijn komst voegen we namelijk een talentvolle rechtsbenige verdediger met veel potentie toe aan onze selectie. Er was veel interesse in hem, dus we zijn blij dat hij voor RKC kiest."