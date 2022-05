Oleksandr Zinchenko hoopt de Oekraïense bevolking in de WK-play-offs een gevoel van geluk schenken. De oud-PSV'er beseft dat voetbal van ondergeschikt belang is, maar wenst dat de mensen in Oekraïne toch iets van het duel met Schotland mee kunnen krijgen.

"Iedereen weet wat er gaande is in Oekraïne. Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen", zei de 25-jarige Zinchenko, die het niet droog hield en na het gesprek met de media onder applaus de perszaal verliet.

Oekraïne speelt tegen Schotland de eerste officiële wedstrijd sinds de Russische invasie van het land. Inzet van het duel in Glasgow is een plek in de finale van de play-offs, waarin met Wales wordt gestreden om het laatste Europese ticket voor het WK in Qatar.

"Iedere Oekraïner wil één ding: dat de oorlog stopt", vervolgde de verdediger van Manchester City. "Ik heb kinderen in Oekraïne gesproken. Ze begrijpen het niet. Zij willen alleen dat de oorlog stopt. Dat is hun droom."

"Als het op voetbal aankomt, heeft het Oekraïense team een eigen droom: we willen naar het WK. Op die manier willen we de Oekraïners trots en blij maken, want juist op dit moment verdienen ze dat."

Oleksandr Zinchenko verliet de persconferentie onder applaus. Foto: Reuters

'Hoop dat veel mensen kunnen kijken'

Duizenden Schotse fans hebben zich voorgenomen het Oekraïense volkslied voor de aftrap mee te zingen. "Een geweldig initiatief", vond Zinchenko. "We moeten eensgezindheid tonen en samen tegen de Russische agressie en het Russische kwaad vechten."

"In veel landen wordt het niet begrepen. En het is ook moeilijk te begrijpen als je je niet bevindt in een land waar een oorlog gaande is. Maar wat ik tegen hen wil zeggen: vandaag is het Oekraïne, maar morgen is het wellicht jouw land."

"Ik hoop dat in Oekraïne veel mensen in staat zijn om te kijken, maar ik begrijp ook dat niet iedereen in die gelegenheid is. We kunnen veel praten, maar het moet op het veld gebeuren. Daar gaan we proberen onze landgenoten gelukkig en trots te maken."

Het duel tussen Schotland en Oekraïne begint woensdag om 20.45 uur. Het beladen duel op Hampden Park staat onder leiding van Danny Makkelie. De winnaar van de wedstrijd strijdt op 5 juni met Wales om een plaats in de WK-poule van Engeland, Iran en de Verenigde Staten.