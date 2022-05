De clubleiding van het Belgische Union Sint-Gillis heeft dinsdag met verbijstering kennisgenomen dat Felice Mazzù komend seizoen aan de slag gaat bij Anderlecht. De hoofdtrainer was zeer succesvol bij Union, dat niet op de hoogte was van zijn vertrek.

De 56-jarige Mazzù werd eerder op de dag vol trots gepresenteerd bij Anderlecht, waar hij de opvolger is van Vincent Kompany. De coach vertrekt naar de Belgische recordkampioen, die nooit een akkoord bereikte met Union.

Mazzù maakt bij de overgang gebruik van een speciale opzegconstructie, wat in België de wet van 3 juli 1978 wordt genoemd. Door die constructie kan een speler of trainer tegen een schadevergoeding het contract met een club eenzijdig opzeggen.

"De club is verbijsterd over deze manier van handelen van zowel de coach als van Anderlecht. We bekijken nu welke juridische stappen er kunnen worden ondernomen", schrijft Union in een verklaring.

Mazzù stond sinds 2020 onder contract bij Union, waarmee hij dit seizoen als promovendus verrassend lang bovenaan stond in de Belgische competitie. Hoewel de stuntploeg de landtitel uiteindelijk aan Club Brugge moest laten, veroverde het wel een ticket voor de voorronde van de Champions League.

Bij Anderlecht treft Mazzù onder anderen Wesley Hoedt, die in Brussel nog een contract heeft tot medio 2025. Ook Joshua Zirkzee speelde dit seizoen op huurbasis voor Anderlecht, maar waar zijn toekomst ligt is nog onduidelijk. De spits heeft bij Bayern München nog een contract tot de zomer van 2023.