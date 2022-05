De eerste dagen bij de nationale ploeg van België voelen voor Loïs Openda aan als een droom. De aanvaller, die de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie speelde, hoopt vrijdag zijn debuut te maken tegen uitgerekend het Nederlands elftal.

"Het zou speciaal zijn om tegen Nederland te spelen, omdat ik er twee jaar heb gespeeld", zei Openda, die afgelopen zondag in zijn laatste duel in het shirt van Vitesse onderuitging bij AZ in de strijd om het ticket voor de voorronde van de Conference League.

De 22-jarige Openda werd de afgelopen twee seizoenen door Club Brugge gestald bij Vitesse, waarbij hij met 28 Eredivisie-goals een goede indruk maakte. Na de zomer keert Openda terug in Brugge. Bij Belgische topclub heeft hij nog een contract voor twee jaar.

"Ik ben nu een speler die fysiek sterker is en veel vooruitgang heeft geboekt", zei Openda over zijn eigen ontwikkeling. "Ik heb meer vertrouwen en voel me mentaal beter. Ik hoop dus ook enkele minuten te maken tegen Oranje."

Loïs Openda op de persconferentie in de aanloop naar de Nations League-duels. Loïs Openda op de persconferentie in de aanloop naar de Nations League-duels. Foto: AFP

'Ik weet niet of zij mij kennen'

Openda kijkt tijdens de eerste dagen bij de ploeg van bondscoach Roberto Martínez zijn ogen uit. "Voor mij is Eden Hazard echt een groot voorbeeld. Kevin De Bruyne is ook echt ongelofelijk, en Romelu Lukaku ook", zei hij.

"Het is een droom om voor de 'Rode Duivels' te spelen. Het is extra speciaal om met zulke grote namen te spelen. Ik ken hen, maar ik weet niet of zij mij kennen", besloot hij lachend.

Openda speelt deze interlandperiode met België in de Nations League tegen Nederland (vrijdag in Brussel), Polen (8 juni in Brussel), Wales (11 juni in Cardiff) en opnieuw Polen (14 juni in Warschau).