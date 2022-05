Bondscoach Mark Parsons vond het moeilijk om Shanice van de Sanden te passeren voor de EK-selectie van de Oranjevrouwen. De 95-voudig international was een zekerheidje bij de laatste grote toernooien van Nederland, maar viel net als routinier Kika van Es buiten de boot.

"Ik snap dat we inzoomen op een speler als Shanice. Het was erg moeilijk. Ze heeft veel betekend voor Nederland en dat blijft ze doen", zei Parsons dinsdag een half uur na de bekendmaking van de EK-selectie op een digitale persconferentie.

Parsons wilde niet te lang stilstaan bij de afwezigheid van Van de Sanden, omdat hij dat "oneerlijk" vond naar de andere spelers die niet werden geselecteerd voor het EK. De bondscoach ontkende dat het passeren van de rechtsbuiten te maken heeft met de verjongingskuur die hij moet doorvoeren bij Nederland.

"Als we 32 spelers hadden mogen selecteren, was alles veel makkelijker geweest. Maar we kunnen er maar 23 selecteren. We hebben een hoop ervaren spelers die op deze positie kunnen spelen. Het gaat niet om jong en oud."

"Het gaat om keuzes maken met als het doel het beste team te formeren. Het waren moeilijke gesprekken met de afvallers, zeker met Shanice. Ik heb een goede band met haar. Ze is een geweldig persoon."

Parsons benadrukte dat de interlandcarrière van de 29-jarige Van de Sanden er niet op zit. De aanvaller van VfL Wolfsburg zal net als zeven anderen meetrainen tijdens de eerste fase van een trainingskamp. Bij ziekte of blessures kunnen ze alsnog aan de selectie worden toegevoegd. "De spelers op de reservelijst moeten er klaar voor zijn. Ze kunnen niet als een cheerleader instappen, ze moeten kunnen spelen."

'Willen terug naar de wereldtop'

Op het EK zullen liefst acht spelers hun toernooidebuut maken bij de Oranjevrouwen. Parsons erkent dat dit een groot aantal is. "Maar alles draait erom hoe de spelers zich voelen in onze omgeving. Nieuwe en jonge spelers hebben het in februari en april zo goed gedaan omdat de ervaren spelers ze hielpen."

"We zijn één team en jagen hetzelfde doel na. We weten dat we niet meer aan de top van de wereld staan, we hebben wat stappen teruggezet. Maar we willen daar wel weer naar terugkeren. En leeftijd is maar een getal. De jonge spelers brengen een lach op het gezicht van onze ervaren spelers omdat ze jeugdige onbevangenheid met zich meenemen. Ze weten totaal niet wat ze gaat overkomen."

Parsons is daarnaast blij dat Daniëlle van de Donk haar rentree kan maken bij Nederland. De aanvallende middenvelder van Olympique Lyon stond maandenlang buitenspel door een zeldzame beenblessure en is net op tijd fit voor het EK. Ze wacht nog op haar eerste speelminuten na haar revalidatie.

"Ze is in een geweldige conditie en heeft er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn. Lyon is in geweldige vorm en dan is het moeilijk voor haar om direct te kunnen spelen. We hebben vorige week contact gehad en toen zei ze dat ze alles kan doen. Ik hoop dat ze nog een competitiewedstrijd kan spelen, anders hebben we nog drie duels voor het EK. Ik hoop dat we haar in die wedstrijden kunnen zien."

De Oranjevrouwen spelen nog drie duels voor het EK in Engeland, waar op 9 juli de eerste groepswedstrijd tegen Zweden op het programma staat. Op 24 juni speelt Nederland in Leeds een oefeninterland tegen het Engeland van Sarina Wiegman, waarna vier dagen later in Enschede de veelbesproken WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus volgt. Op 2 juli is in Enschede de tuitzwaaiwedstrijd tegen Finland.