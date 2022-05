Dirk Kuijt is volgend seizoen trainer van ADO Den Haag. De 41-jarige oud-international wordt volgens het AD en Omroep West donderdag gepresenteerd bij de club die zondag op het nippertje promotie naar de Eredivisie misliep.

Voor Kuijt wordt ADO zijn eerste klus als hoofdtrainer. Bij zijn oude club Feyenoord had hij al wel de jeugd van Onder-19 onder zijn hoede. Begin vorig jaar liet hij zijn contract in Rotterdam ontbinden.

Bij ADO wordt Kuijt de opvolger van Giovanni Franken, die tijdelijk hoofdtrainer was na het ontslag van Ruud Brood. Onder zijn leiding liep ADO zondag promotie mis in een spectaculaire tweestrijd met Excelsior. Franken beschikt niet over de juiste papieren en was daarom geen kandidaat om het definitief over te nemen.

ADO verspeelde in de finale van de play-offs een 3-0- en een 4-3-voorsprong, waarna Excelsior de strafschoppen beter nam. Daardoor speelt ADO ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Na de zure nederlaag liep het zowel binnen als buiten het stadion in Den Haag uit de hand met rellende supporters.

Kuijt vertrok bij Feyenoord na aanstelling Slot

De trainerscarrière van Kuijt leek lange tijd af te koersen op een aanstelling bij Feyenoord, de club waar hij in 2017 met een kampioenschap zijn profloopbaan beëindigde. De Katwijker werd als jeugdtrainer klaargestoomd als coach van het eerste elftal. Die functie was hem ook in het vooruitzicht gesteld door toenmalig technisch directeur Martin van Geel.

Toen coach Dick Advocaat afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde, koos Van Geels definitieve opvolger Frank Arnesen voor Arne Slot als nieuwe coach. Daarop besloot Kuijt om Feyenoord te verlaten en zijn heil ergens anders te zoeken.

Er volgde een periode zonder vaste aanstelling, waarin Kuijt zich oriënteerde op zijn toekomst. De 104-voudig Oranje-international (24 doelpunten) was de afgelopen tijd regelmatig te zijn als analyticus bij voetbalwedstrijden op tv.