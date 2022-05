Ivan Perisic verruilt Internazionale per direct voor Tottenham Hotspur. De Kroatische aanvaller tekende dinsdag een contract tot de zomer van 2024 bij de club uit de Premier League.

De 33-jarige Perisic had een aflopend contract bij Inter, dat hem in 2015 had overgenomen van VfL Wolfsburg. Tussendoor werd hij kort verhuurd aan Bayern München. Eerder speelde hij voor Borussia Dortmund, Club Brugge, Roeselare en Sochaux.

"We betreuren het, maar hij wil naar de Premier League. We waren niet in een positie om hem een beter aanbod te doen", zei Giuseppe Marotta, de topman van Internazionale, eerder deze week.

Bij de 'Spurs' wordt Perisic herenigd met trainer Antonio Conte, die van 2019 tot 2021 bij Inter werkte en vorig jaar kampioen werd met de Italiaanse club. Afgelopen seizoen werd de club uit Milaan tweede, achter stadgenoot AC Milan.

"Het is een eer om hier opnieuw met Conte te mogen werken", zegt de 113-voudig Kroatisch international. "Hij leeft voetbal en ik houd van zijn karakter als coach. Ik weet zeker dat we het hier goed gaan doen."

Tottenham eindigde dit seizoen als vierde in de Premier League en verzekerde zich daarmee van deelname aan de Champions League. De 'Spurs' wonnen in 2008 voor de laatste keer een hoofdprijs. Destijds werd de League Cup veroverd.