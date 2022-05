Shanice van de Sanden en Kika van Es zijn gepasseerd bij de Oranjevrouwen voor het EK van komende zomer in juli. Het tweetal maakt geen deel uit van de 23-koppige toernooiselectie, zo heeft bondscoach Mark Parsons dinsdag bekendgemaakt.

De 29-jarige Van de Sanden maakte mede door blessureleed al enkele maanden geen deel uit van de selectie van Parsons. Eind november vorig jaar speelde de rechtsbuiten haar laatste wedstrijd voor Oranje. Ook bij haar club VfL Wolfsburg kwam ze sporadisch in actie.

Van de Sanden was basisspeler bij de laatste drie grote toernooien van de Oranjevrouwen: de Olympische Spelen van vorig jaar, het WK van 2019 en het EK van 2017. Met 95 interlands was ze een van de meest ervaren speelsters van Oranje.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Ook Van Es ontbreekt in de EK-selectie. De dertigjarige linksback werd net als Van de Sanden geselecteerd bij de laatste grote toernooien van Nederland. Bij haar club FC Twente is de 76-voudig international altijd basisspeler, maar bij Nederland gaf Parsons aan anderen.

Van de Sanden en Van Es gaan nog wel mee op trainingskamp en staan voor het EK op de reservelijst, net als Jill Baijings (SGS Essen), Kayleigh van Dooren (FC Twente), Chasity Grant (AFC Ajax), Fenna Kalma (FC Twente), Katja Snoeijs (Girondins Bordeaux) en Jacintha Weimar (Feyenoord).

Nederland is titelverdediger op het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gespeeld in Engeland en vanwege de coronacrisis met een jaar is uitgesteld. Onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman werden de Oranjevrouwen vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen. Het is tot dusver de enige prijs die Nederland won.

EK-selectie Oranjevrouwen (23 spelers) Keepers: Sari van Veenendaal (PSV), Daphne van Domselaar (FC Twente), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag)

Verdedigers: Kerstin Casparij (FC Twente), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Stefanie van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (Chelsea), Marisa Olislagers (FC Twente), Lynn Wilms (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Manchester United), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (VfL Wolfsburg), Sherida Spitse (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Esmee Brugts (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal)

Mark Parsons heeft routiniers Shanice van de Sanden en Kika van Es gepasseerd voor het EK. Mark Parsons heeft routiniers Shanice van de Sanden en Kika van Es gepasseerd voor het EK. Foto: Getty Images

Acht toernooidebutanten in EK-selectie

Opvallend aan de EK-selectie is dat Parsons vooral voor de jeugd kiest: liefst acht van de 23 geselecteerde spelers maken op het EK hun toernooidebuut. Esmee Brugts van PSV is met haar achttien jaar de jongste speler in de groep. Ook Damaris Egurrola, de Spaanse die onlangs voor Nederland koos, en de recent herstelde Daniëlle van de Donk zitten erbij. Liefst twaalf spelers zijn afkomstig uit de Eredivisie.

“We hebben de afgelopen periode hard gewerkt om het beste team samen te stellen met een ongelooflijk belangrijke zomer op komst", aldus Parsons. "Niet alleen voor ons, maar voor het vrouwenvoetbal in het algemeen."

"We waren de afgelopen maanden onder de indruk van het talent en de toenemende kwaliteit van speelsters in binnen- en buitenland, waarvan velen aan het einde van het seizoen indrukwekkende trofeeën de lucht in hebben getild."

De Oranjevrouwen spelen in de groepsfase tegen Zweden, Zwitserland en Portugal. Aanvankelijk zou Rusland een van de drie tegenstanders zijn in groep C, maar het land is door de UEFA uitgesloten van deelname vanwege de inval van Oekraïne. Daarvoor is Portugal in de plaats gekomen.

Het EK wordt het eerste grote toernooi voor Parsons als bondscoach van de Oranjevrouwen. De Engelsman nam na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio, waar Nederland in de kwartfinales werd uitgesteld, het stokje over van Wiegman. De Haagse verkaste na 4,5 jaar naar Engeland, waarmee ze in eigen land Europees kampioen hoopt te worden.