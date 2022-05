Franse veiligheidsdiensten waarschuwden de autoriteiten drie dagen voor de Champions League-finale in Parijs al voor het risico van tienduizenden fans zonder tickets of met valse tickets.

In een nota die werd ingezien door het persbureau AFP waarschuwt de National Division of the Fight against Hooliganism (DNLH) voor het risico van ongeveer 50.000 Engelse supporters zonder ticket.

"Sommigen zullen met valse tickets proberen toegang te krijgen tot het stadion. Anderen zullen proberen door met bedrog het stadion binnen te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uniformen van stewards, de UEFA, schoonmaakpersoneel of medisch personeel", is te lezen in de nota.

Bovendien waarschuwden de inlichtingsdiensten ervoor dat "enkele honderden Engelse fans zullen proberen het stadion binnen te komen door de tourniquets en de verschillende toegangsdeuren te forceren" en riepen ze op tot "de grootste waakzaamheid" bij de verschillende controleposten.

Ondanks de waarschuwingen was de beveiliging niet in staat om mensen zonder kaartje tegen te houden, waardoor er buiten het stadion lange rijen ontstonden met mensen met geldige tickets. Een deel van hen kwam het stadion helemaal niet in en werd door de politie geweerd met traangas en pepperspray.

UEFA en Franse regering kondigen rapport aan

Eerder kondigde de UEFA aan op korte termijn een onafhankelijk rapport op te stellen om in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. De Europese voetbalbond wil de uitkomsten van dat onderzoek afwachten voordat er schuldigen worden aangewezen.

Ook Amélie Oudéa-Castéra, de Franse minister van Sport, laat een rapport opstellen over de problemen die ontstonden rondom de finale. De Franse regering kreeg een hoop kritiek op het vermogen om sportevenementen te organiseren, terwijl het land zich voorbereidt op de Olympische Spelen van 2024.

De regering excuseerde zich dinsdag tegenover de fans van Liverpool die het stadion niet binnen konden komen. Daarnaast zei Oudéa-Castéra toe dat zeker 2.700 supporters kunnen rekenen op compensatie.

De finale tussen Liverpool en Real Madrid ging door de chaotische taferelen 37 minuten later van start. Het duel eindigde in een 0-1-overwinning voor de Spaanse kampioen. Vinícius Júnior maakte in de 59e minuut het winnende doelpunt.