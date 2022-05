Memphis Depay heeft zich kritisch uitgelaten over het passeren van Georginio Wijnaldum voor het Nederlands elftal. De aanvaller stelt dat Wijnaldum veel heeft laten zien in Oranje en vindt dat hij in de selectie thuishoort.

"Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was", zegt de 28-jarige Memphis dinsdag in gesprek met NOS. "Ik vind wel dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort."

Van Gaal stelde maandag op de persconferentie dat Wijnaldum "niet had geleverd" tijdens de recente interlands waarbij hij in actie kwam. "We hebben zes wedstrijden gespeeld in de kwalificatieronde en ik heb hem drie keer gewisseld. Ik moet de beste spelers uitnodigen. Anders val ik door de mand bij spelers die wel topfit en in topvorm zijn."

Depay is het hiermee oneens en vindt dat reserveaanvoerder Wijnaldum een plek in de selectie verdient. "Ik vind dat hij veel strepen heeft hier. Het verschil tussen de eerste elf en de selectie is ook nog een ding. De naam Wijnaldum vind ik in de selectie horen. Ik heb geen twijfels dat die weer gaat komen. Het is nu klote voor Gini, maar ik denk dat hij er snel weer bij zit. Wij gaan verder met bouwen."

23 Van Gaal: 'Ik heb voldoende energie om mijn ziekte te managen'

Wijnaldum raakte basisplaats al kwijt bij Oranje

Memphis en Wijnaldum waren in aanvallend opzicht de drijvende kracht achter de wederopstanding van Oranje, dat niet meedeed aan het EK van 2016 en het WK van 2018. Sinds 2018 was het duo goed voor maar liefst 49 doelpunten. Tijdens het EK van vorig jaar scoorde het tweetal vijf van de acht goals van Oranje.

Wijnaldum, 86-voudig international, had tijdens de kwalificatiereeks onder Van Gaal een basisplaats, maar belandde in de afgelopen twee oefenwedstrijden tegen Duitsland en Denemarken op de bank. In het 3-4-1-2-systeem kregen Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Steven Berghuis de voorkeur op het middenveld. Wel viel hij twee keer in.

Ook bij zijn club Paris Saint-Germain, waar Wijnaldum sinds vorig jaar zomer speelt, is hij geen vaste waarde. Van Gaal gaf echter aan dat dat niet doorslaggevend is geweest in de keuze om Wijnaldum niet te selecteren.

Oranje speelt de komende interlandperiode in de Nations League tegen België (vrijdag in Brussel), Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni in Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni in Rotterdam).