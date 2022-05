Frenkie de Jong had meer verwacht van zijn eerste jaren bij FC Barcelona. Maar als het aan hem ligt, dan blijft hij deze zomer bij de Spaanse club. De 25-jarige middenvelder gaat niet in op transfergeruchten, al begrijpt hij dat hij gelinkt wordt aan het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

"Of ik bij Barcelona blijf? Dat weet je nooit in het voetbal, maar het is wel het plan", aldus De Jong dinsdag kort voor de training van het Nederlands elftal in Zeist. "Het liefst blijf ik bij Barcelona."

Volgens diverse Britse media zou De Jong, die nog tot medio 2026 onder contract staat in Camp Nou, al gesproken hebben met United. Er zou zelfs al een akkoord zijn.

"Er is geen sprake van een akkoord of wat dan ook", reageert De Jong. "En verder ga ik nooit in op geruchten. Vroeger deed ik dat nog toen ik jong en onbezonnen was. Nu niet meer, al snap ik dat media snel een link zoeken met United. Ik heb succesvol met Ten Hag gewerkt bij Ajax. De band is goed."

Frenkie de Jong in duel met Jasper Cillessen op de training van Oranje. Frenkie de Jong in duel met Jasper Cillessen op de training van Oranje. Foto: Pro Shots

'Nooit spijt gehad van mijn keuze'

De Jong voelt zich goed bij Barcelona, maar vertelt ook dat zijn eerste drie seizoenen bij de club niet het succes brachten waar hij op hoopte. De Copa del Rey van vorig jaar is tot dusver zijn enige prijs in Spaanse dienst.

"Qua prijzen had ik er meer van verwacht. Het zijn teleurstellende seizoenen geweest, maar ik heb nooit getwijfeld over of ik met Barcelona wel de goede keuze heb gemaakt. Barcelona was en is mijn droomclub, van kleins af aan wilde ik voor Barcelona spelen. Ik heb nooit spijt gehad."

Het afgelopen seizoen was misschien wel het meest hectische jaar voor De Jong bij Barcelona. "Het begon met het vertrek van Messi", vertelt hij. "Het spel en de club waren op hem gefocust en dus was het een shock dat hij wegging. We begonnen vervolgens aardig aan het seizoen, maar daarna kwamen we in een wak."

"De trainer (Ronald Koeman, red.) werd ontslagen. Het was onrustig. Daarna ging het iets beter, maar aan het einde zakten we toch weer weg. Nee, het was geen goed seizoen. Ik kan zelf ook beter."

'Er zit toekomstmuziek in de ploeg'

Toch kijkt De Jong met vertrouwen naar het komende seizoen van Barcelona. Wel zal er nog het nodige moeten gebeuren op de transfermarkt.

"Ik denk dat er toekomstmuziek in de ploeg zit. We hebben veel jonge jongens met potentie, maar ook oudere spelers met kwaliteit. We kunnen iets bereiken, maar om echt succesvol te kunnen zijn moet er nog wel iets bij komen. Dat zou wel prettig zijn."

Momenteel werkt De Jong met Oranje toe naar de Nations League-confrontatie vrijdagavond in Brussel tegen België. Nederland speelt daarna tegen Polen en twee keer tegen Wales.