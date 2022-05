Bondscoach Louis van Gaal heeft dinsdag in Zeist met een volledig fitte Oranjeselectie de training afgewerkt. Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi sloten aan bij de tweede oefensessie van het Nederlands elftal, dat vrijdag tegen België in de Nations League speelt.

De dertigjarige Van Dijk en de even oude Martins Indi ontbraken maandag nog bij de eerste training, omdat zij rust kregen van Van Gaal. Beide spelers kwamen afgelopen weekend nog in actie voor hun club.

Van Dijk verloor zaterdag met Liverpool de finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-0). Martins Indi plaatste zich zondag met AZ voor Europees voetbal. De club uit Alkmaar won de thuiswedstrijd tegen Vitesse (6-1) in de finale van de play-offs.

Alleen Vincent Janssen ontbreekt nog bij het Nederlands elftal. De 27-jarige aanvaller, die bij het Mexicaanse Monterrey onder contract staat, gaat op 5 juni trouwen en meldt zich twee dagen later bij de selectie van Oranje.

Na de wedstrijd tegen België speelt Oranje in de Nations League ook nog tegen Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni in Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni in Rotterdam).