Paris Saint-Germain heeft dinsdag de negentienjarige linksback Nuno Mendes definitief overgenomen van Sporting CP. De Portugees werd afgelopen seizoen al gehuurd door de Franse club, dat een koopoptie van 40 miljoen euro had bedongen.

De overstap van Mendes is tot nu toe de op een na duurste transfer van deze transferperiode. Alleen voor Erling Haaland, die voor 75 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City maakt, wordt meer betaald.

De optie om de Portugees te kopen was niet verplicht, maar is nu wel gelicht door PSG. Mendes tekent een contract tot medio 2026 in de Franse hoofdstad.

De linksbenige verdediger kende een goed debuutseizoen bij PSG. Hij veroverde meteen een basisplaats bij de ploeg van trainer Mauricio Pochettino en kwam in totaal veertig keer in actie.

Ondanks het behalen van de Franse landstitel geldt het afgelopen seizoen van PSG als teleurstellend. Naast Mendes werden afgelopen zomer Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos aan de selectie toegevoegd, met als doel om de Champions League te winnen.

De club uit de Franse hoofdstad werd echter in de achtste finales van dat toernooi uitgeschakeld door latere winnaar Real Madrid. Ook in de Franse beker reikte de ploeg tot de achtste finales, waarin OGC Nice na penalty's te sterk was.

Top vijf duurste transfers van deze transferperiode 1. Erling Haaland (75 miljoen euro, van Borussia Dortmund naar Manchester City)

2. Nuno Mendes (40 miljoen euro, van Sporting naar PSG)

2. Federico Chiesa (40 miljoen euro, van Fiorentina naar Juventus)

4. Brenden Aaronson (32,5 miljoen euro, van Red Bull Salzburg naar Leeds United)

5. Diego Carlos (31 miljoen euro, van Sevilla naar Aston Villa)