Thibaut Courtois staat niet onder de lat als België het vrijdag in Brussel opneemt tegen het Nederlands elftal. De dertigjarige keeper kampt met een schaambeenblessure en mist ook de duels met Wales en Polen.

Courtois heeft al langer last van de kwetsuur en zou kunnen spelen, maar wil met het oog op het aanstaande seizoen en het WK in Qatar (november en december) geen risico nemen.

De keeper meldde zich een dag later dan de rest van de selectie bij de nationale ploeg van België, omdat hij eerst nog de bruiloft van zijn broer bijwoonde. Na een medische check en een gesprek met bondscoach Roberto Martínez werd vervolgens voor een rustperiode gekozen.

Courtois is sinds 2014 eerste keus bij de Belgen en speelde tot dusver 94 interlands. Afgelopen zaterdag was de Belg met negen reddingen de uitblinker van Real Madrid tijdens de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool (0-1).

België is in groep D van de Nations League ingedeeld met Nederland, Polen en Wales. De komende twee weken werken de 'Rode Duivels' vier interlands af. Om te beginnen vrijdag 3 juni tegen Nederland en vervolgens tegen Polen (maandag 6 juni), Wales (vrijdag 10 juni) en weer Polen (maandag 13 juni).

Overigens liet sterspeler Kevin De Bruyne zich maandag tegenover Sporza kritisch uit over de Nations League. "Voor mij is de Nations League niet belangrijk", aldus de middenvelder van Manchester City. "Ik denk dat 90 procent van de spelers hetzelfde denkt. Misschien durven zij dat niet te zeggen, maar dat is voor mij geen enkel probleem."