Ángel Di María heeft definitief besloten om na het WK in Qatar een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. De aanvaller van Argentinië vindt dat hij plaats moet maken voor de nieuwe generatie.

"Er zijn veel jongens die op een goed niveau spelen en die beter en beter worden. Ze laten steeds vaker zien dat ze het aankunnen. Het zou bovendien een beetje egoïstisch zijn om na zo veel jaren door te gaan, terwijl ik alles heb bereikt wat ik wilde bereiken", zei Di María in de aanloop naar het oefenduel met Italië op Wembley van woensdag.

De 34-jarige Di María zinspeelde in maart al op zijn pensioen als international. De aanvaller zei na de 3-0-overwinning op Venezuela in de WK-kwalificatie dat hij zijn laatste thuiswedstrijd voor Argentinië waarschijnlijk al heeft gespeeld. Nu heeft hij de knoop dus helemaal doorgehakt.

Ongeacht het resultaat op het WK in Qatar kan Di María terugkijken op een fraaie interlandcarrière, die al begon in september 2008. De 121-voudig international deed mee aan drie WK's en haalde in 2014 in Brazilië de finale met Argentinië. Die werd bereikt na een overwinning op het Nederlands elftal in de halve eindstrijd na penalty's.

Vorig jaar won Di María met zijn land de Copa América, waarmee hij revanche nam voor de verloren finale van 2015. Hij speelde tot dusver 121 wedstrijden voor 'La Albiceleste', waarin hij goed was voor 24 doelpunten en evenveel assists.

Op het WK van eind dit jaar zit Argentinië in een poule met Saoedi-Arabië, Mexico en Polen. Het is overigens nog niet bekend voor welke club Di María op dat moment speelt. Zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain werd niet verlengd, waardoor de oud-speler van onder meer Real Madrid en Manchester United transfervrij is.