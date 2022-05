Manchester City blijft zich ook na de komst van Erling Haaland roeren op de transfermarkt. De Engelse kampioen heeft nog genoeg transferbudget over om zich te kunnen versterken, zegt voorzitter Khaldoon Al Mubarak maandag op de clubsite.

Manchester City betaalde 75 miljoen euro om Haaland over te nemen van Borussia Dortmund. Daarnaast maakt Julián Álvarez volgend seizoen deel uit van de selectie van manager Josep Guardiola. De aanvaller werd in januari voor 17 miljoen euro gekocht van River Plate en vervolgens weer verhuurd aan de Argentijnse topclub.

Daar blijft het volgens Al Mubarak niet bij. "Ik kan bevestigen dat we deze zomer meer spelers gaan vastleggen", zegt hij, zonder in te gaan op namen. "We willen onze ploeg versterken op posities waar dat nodig is. Elk seizoen vertrekken er spelers en we kijken constant naar manieren om het team te verfrissen."

"We willen ons verbeteren en versterken", vervolgt Al Mubarak. "Ik denk dat we al twee belangrijke versterkingen hebben gedaan, maar ik verwacht dat er nog meer spelers gaan komen. We proberen dat zo snel mogelijk te doen, maar je weet hoe de markt is. Je hebt er niet de volledige controle over."

Manchester City moet in elk geval op zoek naar een vervanger van Fernandinho. De 37-jarige middenvelder kondigde vorige maand zijn vertrek aan en lijkt op weg te zijn naar een club in zijn geboorteland Brazilië. Volgens Britse media zijn 'The Citizens' ook nog op zoek naar een linksback.

Sinds de overname door de Abu Dhabi United Group van Al Mubarak in 2008 probeert Manchester City tevergeefs de Champions League te winnen. De club haalde vorig jaar wel voor het eerst de finale, maar verloor daarin van Chelsea (0-1). City pakte in de afgelopen veertien jaar wel zes keer de landstitel, waaronder vorige week na een zinderende titelstrijd met Liverpool.