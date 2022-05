De leiding van De Kuip wil op termijn doorgaan met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Het stadion van Feyenoord is aan het eind van zijn economische levensduur, stellen directeur Jan van Merwijk en president-commissaris Pieter van Oord maandag in een brief aan de aandeelhouders van het stadion. De nieuwbouw gaat tegen de wens van Feyenoord in.

De plannen liggen nu stil, maar de bouw van een nieuw stadion op de geplande kavel aan de Nieuwe Maas zou binnen één tot drie jaar kunnen beginnen, als de economische situatie terugkeert naar normaal.

Dat is dan wel met een aangepast, goedkoper bouwplan, en met de voorwaarde dat nog een bedrag van 80 miljoen euro op tafel komt om het plan rond te krijgen. Het aangepaste plan voldoet volgens het stadion in zijn geheel aan de wensen van Feyenoord.

Van Merwijk en Van Oord dringen er in hun brief op aan om de geplande bouwkavel voorlopig aan te houden voor het mogelijke nieuwe stadion en niet te gebruiken voor nieuwbouw van huizen binnen het plan Feyenoord City.

Feyenoord staakte nieuwbouwplannen juist

De stellingname van het stadionbestuur staat haaks op de wensen van Feyenoord, de vaste bespeler van het stadion. De club wil ook een nieuw stadion, maar stelde de plannen voor een nieuw stadion onlangs uit naar de verre toekomst. De geschatte bouwkosten, naar schatting meer dan een half miljard, zijn niet op te brengen.

De club denkt nog zeker tot in de jaren dertig in de 85 jaar oude De Kuip te blijven spelen en heeft aangedrongen op het plegen van uitgebreid noodzakelijk onderhoud. Door de nieuwbouwplannen is dat nauwelijks gedaan in de laatste jaren.

Het stadion heeft 17,5 miljoen euro geleend van de bank Goldman Sachs voor de plankosten van het nieuwe stadion. Deze lening zal de komende jaren worden afgelost vanuit de inkomstenstroom van het stadion.

De stadionkwestie is al jarenlang een heet hangijzer bij Feyenoord. Een deel van de supporters was direct fel tegen het project Feyenoord City. De plannen leidden er onder meer toe dat directieleden werden bedreigd.