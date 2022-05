ADO Den Haag heeft er nooit rekening mee gehouden dat de situatie rond het stadion zo uit de hand zou lopen als zondagavond is gebeurd na de nederlaag tegen Excelsior. Dat zegt waarnemend directeur Edwin Reijntjes maandag.

"Dit hadden we niet verwacht", zegt waarnemend directeur Edwin Reijntjes. "We dachten dat supporters bij een overwinning het veld op zouden komen en dat ze bij een nederlaag teleurgesteld zouden afdruipen. We hadden het anders moeten aanpakken, het is fout gegaan, klaar."

ADO verspeelde zondag promotie naar de Eredivisie. Tot ongeveer een kwartier voor tijd stond de club met 3-0 voor tegen Excelsior, maar de wedstrijd eindigde in een 3-3-gelijkspel en na verlenging (4-4) namen de Rotterdammers de strafschoppen beter.

Tijdens de wedstrijd ging het al mis, toen tientallen ADO-supporters langs de lijn verzamelden om de winst op het veld te gaan vieren. Na de nederlaag kwamen ze alsnog het veld op om het uitvak te bekogelen met voorwerpen en vuurwerk. In de eerste helft was de grensrechter al bekogeld.

Na afloop braken ook buiten het stadion rellen uit. Boze fans gooiden stenen, vuurwerk en ijzeren palen naar de politie, die charges uitvoerde om de menigte te verdrijven. In de chaos bevonden zich ook ouders met kinderen, die een veilig heenkomen zochten.

30 ADO-fans bestormen veld na mislopen promotie

'Beveiligers hebben eieren voor hun geld gekozen'

Reijntjes baalt er stevig van dat supporters in het stadion vuurwerk bij zich hadden. "Dat heb je ergens in je zak, dat is niet goed gegaan. Hoe kunnen vuurpijlen het stadion binnenkomen als je mensen goed fouilleert?"

"Onze theorie op dit moment is dat de beveiligers een grote groep supporters tegenover zich hadden, die zeiden: 'Blijf met je poten van me af, anders heb je een probleem'. Ze hebben toen eieren voor hun geld gekozen."

Tussen het veld en de tribunes zit een metersdiepe gracht. Dat de supporters toch het veld op konden komen, was volgens Reijntjes "echt teamwork". "Ze hebben erover nagedacht. Ze hebben dingen gesloopt, biertappen gekanteld en op elkaar gestapeld als een trap, en elkaar omhoog geholpen."

Zeker vier agenten raakten gewond. Tot nu toe zijn acht mensen aangehouden. Reijntjes heeft de eerste beelden van bewakingscamera's bekeken en schat dat er "grofweg 150" relschoppers waren. De meesten zijn moeilijk herkenbaar doordat ze hun gezicht bedekt hielden.

42 Chaos rond ADO-stadion na verloren wedstrijd tegen Excelsior

'We worden nu tig jaar teruggeworpen'

De kaarten voor het duel waren vrij te koop. "Iedereen kon vier kaarten kopen", zegt Reijntjes. "Met een paar kwaadwillenden heb je dan zo vijftig kaarten. De kans is aanwezig dat er ook mensen met stadionverboden binnen zijn gekomen. Daar moeten we goed naar kijken. Misschien moeten we de volgende keer maar drieduizend in plaats van vijftienduizend mensen toelaten. En dat we dan precies weten wie waar zit."

Volgens de directeur was ADO juist hard bezig om zich als familieclub te presenteren. "We worden nu tig jaar teruggeworpen. Mensen lopen verdwaasd rond en vragen zich af waar ze in terechtgekomen zijn. En we worden ook niet aantrekkelijker voor sponsoren."

Ook andere clubs kijken met een andere blik naar ADO. "Ik heb al appjes gekregen van clubs uit de Eredivisie die blij zijn dat wij niet gepromoveerd zijn", aldus Reijntjes. "Clubs uit de Eerste Divisie laten me weten dat ze het jammer vinden dat ze weer tegen ons moeten spelen."

"Ik ben nog niet benaderd door sponsoren die willen afhaken, maar het zal me niet verbazen als ze gaan vragen wat we hieraan gaan doen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We moeten hard werken om dat vertrouwen terug te winnen."