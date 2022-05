Bondscoach Louis van Gaal is benieuwd of Vincent Janssen bij het Nederlands elftal weer kan brengen wat hij jaren geleden al deed onder toenmalig bondscoach Danny Blind. De spits van het Mexicaanse CF Monterrey is de grootste verrassing in de 26-koppige Oranje-selectie. Mede door blessures krijgt hij deze interlandperiode een kans.

"Onder Blind heeft Janssen veel doelpunten gemaakt en die is hem nu weer gaan volgen. Hij stond al op een schaduwlijst", vertelde Van Gaal maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Ik wil zo'n type spits als Janssen ook wel eens zien in Oranje. De laatste keer heeft Janssen het goed ingevuld."

De zeventiende en tot dusver laatste interland van de 27-jarige Janssen was in oktober 2017, waarna hij bij Fenebahçe en Tottenham Hotspur niet overtuigde. Zo raakte hij bij Oranje uit beeld, zeker na zijn transfer in 2019 naar Mexico. Doordat Luuk de Jong en Donyell Malen momenteel niet beschikbaar zijn, zit hij nu toch weer bij de selectie.

Van Gaal: "Ik had een plaats vrij voor een nieuwe spits. Nadat Danny hem had bekeken, ben ik Janssen ook gaan bekijken. En toen scoorde hij toevallig twee, drie wedstrijden achter elkaar. Maar of hij nu ook gaat leveren in Oranje weet ik niet. We gaan het zien."

'Hij heeft harde voeten'

Het selecteren van Janssen kwam ook in Mexico als een verrassing. De Eredivisie-topscorer van het seizoen 2015/2016, scoorde in zijn vijftien competitiewedstrijden dit kalenderjaar voor Monterrey maar één keer.

"De Mexicaanse media legt waarschijnlijk de nadruk op dat wat Janssen niet kan. Hij heeft harde voeten, dat kleeft aan hem." Daarmee doelde Van Gaal op de techniek van Janssen. "Ik had ook liever gezien dat hij zachte voeten had. Maar ik kijk vooral naar wat hij goed doet."

Bijzonder is wel dat Janssen nog niet beschikbaar is voor de eerste Nations League-wedstrijd van Oranje vrijdag tegen België. Aanstaande zondag gaat hij trouwen in de Verenigde Staten. Pas een dag voor het treffen met Wales op 8 juni sluit hij aan.

"Toen we hem in de voorselectie opnamen, wisten we dat niet", vertelde Van Gaal. "Maar ik vind dat hij mag trouwen. En ik vind ook dat hij daarna de huwelijksnacht mag doorbrengen met zijn lieve vrouw. Daar mag hij van uitrusten en dan komt hij op 7 juni bij Oranje."

Nations League-programma Oranje in juni 3 juni in Brussel: België-Nederland

8 juni in Cardiff: Wales-Nederland

11 juni in Amsterdam: Nederland-Polen

14 juni in Amsterdam: Nederland-Wales