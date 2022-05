Virgil van Dijk mag na de Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal vrijdag tegen België op vakantie van bondscoach Louis van Gaal. De keuzeheer vindt dat de aanvoerder na een zwaar seizoen toe is aan rust.

"Van Dijk heeft een heel zware blessure gehad en dit seizoen bijna zestig wedstrijden gespeeld. Hij heeft van alle spelers in de Premier League de meeste wedstrijden gespeeld. Dan is het toch logisch dat hij aan het einde van zijn Latijn is?", aldus Van Gaal maandag op zijn persconferentie.

"Hij heeft niet voor niets meegedaan aan de kampioenswedstrijd van Liverpool. Als je Virgil kent, dan weet je dat hij alles wil spelen. Maar we moeten naar de dokter luisteren. Wie ben ik om daar tegenin te gaan?"

De dertigjarige Van Dijk speelde dit seizoen liefst 51 officiële wedstrijden voor Liverpool. De laatste was afgelopen zaterdag: met 'The Reds' verloor hij de finale van de Champions League met 1-0 van Real Madrid. Hij speelde ook nog eens acht interlands bij Oranje.

75 Van Gaal: 'Beter voor Nederlands voetbal dat Brobbey bij Jong Oranje zit'

Van Gaal overwoog niet om Van Dijk thuis te laten

Van Gaal heeft niet overwogen om Van Dijk helemaal niet op te roepen voor het Nederlands elftal. "Hij moet zich melden. Anders zou hij de evaluatie van de laatste interland tegen Duitsland niet meemaken."

"Die vind ik belangrijk, omdat we eigenlijk verkeerd druk hebben gezet en hij de generaal van het druk zetten is. Dan kan hij ook de wedstrijd tegen België spelen. Na de evaluatie en de medische check mag hij op vakantie."

Oranje speelt de komende twee weken vier wedstrijden in de Nations League, die Van Gaal beschouwt als belangrijke voorbereidingswedstrijden voor het WK in Qatar. Komende vrijdag volgt het eerste duel in en met België. Daarna volgen wedstrijden tegen Wales (uit, 8 juni), Polen (thuis, 11 juni) en opnieuw Wales (thuis, 14 juni).