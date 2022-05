Bondscoach Louis van Gaal heeft Georginio Wijnaldum bij het Nederlands elftal gepasseerd omdat hij niet in vorm is. De keuzeheer bestrijdt de lezing dat de reserveaanvoerder van Oranje niet is geselecteerd omdat hij weinig minuten maakt bij Paris Saint-Germain.

"Georginio heeft niet geleverd", zei Van Gaal maandag op zijn persconferentie in Zeist. "Ik lees dan in de media dat hij minder minuten heeft gemaakt. Maar ik heb al op vorige persconferenties gezegd dat ik niet aan dat principe kan vasthouden, dus dat heeft daar niets mee te maken."

"Het Nederlands elftal heeft spelers te leen van de clubs en ik kan dat niet beïnvloeden. Dan gaat het om de vorm van spelers. We hebben zes wedstrijden gespeeld in de kwalificatieronde en ik heb hem drie keer gewisseld."

De 31-jarige Wijnaldum stapte vorige zomer over van Liverpool naar Paris Saint-Germain en was in zijn eerste seizoen in Parijs voornamelijk bankzitter. Ook bij de laatste twee interlands van Oranje begon hij op de reservebank.

"Ik vind dat je moet leveren als je in het Nederlands elftal speelt", zei Van Gaal. "Het is geen revalidatiecentrum of psychotherapeutisch centrum. Ik moet de beste spelers uitnodigen. Anders val ik door de mand bij spelers die wel topfit en in topvorm zijn."

"Georginio heeft door al die problemen bij PSG niet de vorm behaald die hij nodig heeft. Als hij dat wel doet, gaat hij gewoon weer spelen bij mij. Ik ben een liefhebber van Georginio. We hebben geen ruzie. Je moet gewoon zorgen dat je levert."

Georginio Wijnaldum is door bondscoach Louis van Gaal gepasseerd bij Oranje. Foto: Pro Shots

'Logisch als hij boos of teleurgesteld is'

Van Gaal heeft Wijnaldum het slechte nieuws onlangs via FaceTime verteld. "Ik wilde hem recht in de ogen kijken. We hebben er een half uur voor uitgetrokken. Ik lees bij mijn vrienden in de media dat dit onder de gordel is, maar dat doet Van Gaal niet."

"Die kijkt de spelers recht aan en zegt waarom hij spelers niet selecteert. Of hij begrip had? Dat denk ik niet. Het gaat er niet om hoe wij uit elkaar gegaan zijn. Ik vind het logisch als hij boos of teleurgesteld is."

Van Gaal kon niet zeggen of Wijnaldum zich zorgen moet maken over een plek in de selectie voor het WK, dat aan het einde van het jaar in Qatar wordt gespeeld. "Dat weet ik niet. Ik weet toch niet wanneer hij zijn vorm weer terugheeft? Hij is bij mij niet uitgewist."

Het Nederlands elftal speelt de komende twee weken vier wedstrijden in de Nations League, die Van Gaal beschouwt als belangrijke voorbereidingswedstrijden voor het WK in Qatar. Komende vrijdag volgt het eerste duel in en met België. Daarna volgen wedstrijden tegen Wales (uit, 8 juni), Polen (thuis, 11 juni) en opnieuw Wales (thuis, 14 juni).