Robert Lewandowski heeft het bestuur van Bayern München maandag verder onder druk gezet om een vertrek af te dwingen. De Poolse spits, die eerder een vertrekwens had ingediend, weigert nog langer voor de Duitse kampioen te spelen.

"Mijn tijdperk bij Bayern München zit erop. Ik zie geen mogelijkheden meer om nog langer voor deze club te spelen", zei Lewandowski op een persconferentie van het Pools elftal. Lewandowski bereidt zich met het Poolse elftal voor op vier wedstrijden in de Nations League, waaronder tegen het Nederlands elftal.

"Na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, kan ik me geen goed vervolg van de samenwerking voorstellen. Bayern is een serieuze club en ik hoop dat ze me niet gaan tegenhouden, ook al kunnen ze dat doen vanwege het contract. Ik wil niet meer voor deze club spelen. Een transfer zou de beste oplossing zijn."

De 33-jarige Lewandowski heeft nog een doorlopend contract tot medio 2023 bij Bayern München. Vlak na na het behaalde kampioenschap liet de spits al weten dat hij graag wil vertrekken uit Duitsland. De Pool voelde weinig waardering meer in München en is op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Robert Lewandowski benadrukte maandag op een persconferentie dat hij weg wil bij Bayern München. Foto: AFP

Lewandowski lijkt op weg naar Barcelona

De afgelopen weken wordt Lewandowski nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona. Volgens verschillende media zou de topscorer van de Bundesliga al een mondeling akkoord hebben bereikt met de club waar Oranje-international Frenkie de Jong en Memphis Depay onder contract staan.

Volgens BILD zou FC Barcelona een bod van 30 miljoen euro hebben uitgebracht, terwijl Bayern München 40 miljoen euro vraagt voor de spits. Lewandowski zelf wilde niet ingaan op de speculaties. "Misschien kan ik je na de interlands met Polen meer informatie geven", zei hij.

Lewandowski maakte in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern München en groeide uit tot één van de beste spitsen in de geschiedenis van de club. Met 344 officiële doelpunten staat hij tweede op de topscorerslijst aller tijden, achter Gerd Müller (563 goals). Vorig seizoen maakte hij 41 doelpunten in de Bundesliga, waarmee hij het record van Müller (veertig goals) brak.