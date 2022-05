De KNVB laat de onafhankelijke aanklager onderzoek doen naar de ongeregeldheden van zondag bij ADO Den Haag. De aanklager opent een vooronderzoek om een volledig beeld te krijgen van wat er voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Excelsior is gebeurd.

In en om het stadion liep het uit de hand nadat ADO via strafschoppen promotie naar de Eredivisie was misgelopen. Aanhangers van de thuisclub bestormden vervolgens het veld en gooiden onder meer vuurwerk in het vak met Excelsior-fans. Buiten het stadion ontstonden er ook rellen. Vier agenten raakten gewond bij de ongeregeldheden.

De aanklager moet onderzoeken of ADO Den Haag iets te verwijten valt. Indien dat het geval is, volgt er een straf voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Al tijdens de wedstrijd, waarin ADO een 3-0-voorsprong weggaf, dreigde het te escaleren toen tientallen supporters hun stoeltje hadden verlaten en langs de boarding stonden om het veld op te komen.

"Dit is een verschrikkelijke manier om het seizoen af te sluiten en het werpt een donkere schaduw over een spannende ontknoping", aldus de KNVB over de rellen in Den Haag. "Het is puur wangedrag. Dit zijn geen supporters, maar mensen die de club en het voetbal schaden."

ADO Den Haag ging maandag in een verklaring door het stof vanwege de ongeregeldheden. "We schamen ons diep voor wat er gisteren heeft plaatsgevonden", schreef ADO. "We bieden de supporters die zich niet veilig gevoeld hebben in en om het stadion, en met name de supporters, spelers en staf van Excelsior, onze welgemeende excuses aan. Het is te gênant voor woorden."

ADO zegt "al het mogelijke te doen" om de daders op te sporen en te bestraffen. Voor het betreden van het veld staat een landelijk stadionverbod van zestig maanden en een geldboete van 450 euro. "Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion worden geanalyseerd. We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen."