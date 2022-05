De 2.700 fans die ondanks een geldig ticket voor de Champions League-finale het stadion in Parijs niet konden betreden, zullen compensatie ontvangen. Dat kondigde het Franse kabinet maandag aan na een uitgebreid overleg tussen de betrokken partijen.

"Ik wil onze spijt betuigen met betrekking tot de organisatie van de Champions league-finale. Daarbij richt ik me vooral tot de mensen die de wedstrijd niet hebben kunnen zien", zei Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

Darmanin ontving maandag samen met sportminister Amélie Oudéa-Castéra de vertegenwoordigers van de Europese voetbalbond UEFA, de Franse voetbalbond FFF, de organisatie van het Stade de France en de politie van Parijs om te spreken over de incidenten.

"Mensen hebben een geldig ticket gekocht, maar hun werd alsnog de toegang geweigerd", zei Oudéa-Castéra. "We willen via deze weg duidelijk maken hoe vervelend we het voor hen vinden. Ze kunnen er dan ook op rekenen dat ze een vergoeding krijgen van de UEFA."

Grootschalige fraude met tickets

Volgens de Franse ministers verloren de autoriteiten voorafgaand aan het duel tussen Liverpool en Real Madrid de controle over de veiligheid door grootschalige fraude met tickets. Daardoor ontstonden er urenlange rijen voor het stadion.

"Daarmee begonnen de problemen. Die werden vervolgens erger, doordat lokale jongeren van de gelegenheid gebruik probeerden te maken om ook illegaal het Stade de France binnen te komen", aldus Darmanin.

De Britse premier Boris Johnson reageerde teleurgesteld op de manier waarop Liverpool-fans door de Franse autoriteiten zijn behandeld. "Dit had nooit mogen gebeuren", zei Johnson over onder meer het gebruik van pepperspray tegen de fans met een geldig ticket.

Door de chaotische situatie buiten het stadion werd de wedstrijd met 37 minuten uitgesteld. De finale in Parijs werd door een doelpunt van Vinícius Júnior met 1-0 gewonnen door Real Madrid.